Świąteczne Promocje z produktami Sharp

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics wraz z partnerami handlowymi – Media Expert i RTV Euro AGD – zachęca do rozbudowy domowego systemu audio. Klienci, którzy kupią nagradzany soundbar Sharp z serii Q, strojony przez światowej renomy firmę Devialet, mogą dokupić do niego bezprzewodowe tylne głośniki surround HT-SPR52021 za 1 PLN. Jesienne wieczory sprzyjają filmowym i serialowym seansom, sportowym emocjom i długim sesjom z konsolą. Tylne głośniki zamieniają soundbar w kompletny system kina domowego, w którym dźwięk otacza widza ze wszystkich stron.









Promocja obejmuje oba modele soundbarów Sharp z serii Q – HT-SBW53121 i HT-SBW55121 – w wersji czarnej i srebrnej. Przy zakupie jednego z nich bezprzewodowe tylne głośniki surround HT-SPR52021 można dokupić za 1 PLN.



Soundbary serii Q obsługują Dolby Atmos i DTS:X, mają w komplecie bezprzewodowy subwoofer, a za ich brzmienie odpowiadają inżynierowie Devialet – francuskiej marki znanej z luksusowego sprzętu audio. Model HT-SBW53121 pracuje w układzie 3.1.2, a HT-SBW55121 w układzie 5.1.2. Po dodaniu tylnych głośników HT-SPR52021 systemy zyskują konfigurację odpowiednio 5.1.4 i 7.1.4.



Promocja trwa od 15 października do 12 listopada 2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta jest dostępna u partnerów:



• Media Expert

• RTV Euro AGD



Zasady promocji

Organizatorami promocji są partnerzy handlowi: Media Expert i RTV Euro AGD. Szczegółowe warunki opisują regulaminy dostępne na stronach sklepów.









źródło: Info Prasowe - Sharp