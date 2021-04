Ładowanie w terenie, czyli wysyp outdoorowych nowości od Xtorm

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Holenderska marka Xtorm wprowadza na polski rynek całą gamę nowych modeli powerbanków oraz nową matę solarną, które idealnie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie możemy mieć problemy z dostępem do gniazdka elektrycznego. Nowości pozwolą wygodnie naładować wszelkie urządzenia przenośne – smartfony, tablety, konsole, drony, słuchawki, etc. – podczas weekendowych wycieczek, wakacyjnych wojaży… czy awarii zasilania w czasie pracy. W ramach serii Xtorm Xtreme firma oferuje obecnie sześć urządzeń – 5 powerbanków o pojemności od 5000 do 20000 mAh (w tym trzy wyposażone we wbudowane panele fotowoltaiczne) i mocy sięgającej 30W oraz matę solarną pozwalającą w sprzyjających warunkach zapewnić do 21W mocy ładowania.







Wszystkie nowości zaprojektowano tak, by idealnie wpisywały się w potrzeby użytkowników współczesnych urządzeń mobilnych – tzn. oferowały porty USB-A i USB-C oraz obsługiwały szybkie ładowanie.



Pierwszą z nowości jest debiutujący w sklepach w ciągu kilku tygodni powerbank Xtorm Rugged 20000 mAh 30W, wyposażony w złącze USB-C PD, pozwalające mu na szybkie ładowanie urządzeń obsługujących PD 30W. Urządzenie jest zamknięte w solidną, wodo/wstrząso/pyłoodporną obudowę (spełniającą wymagania certyfikatu IP65) i ma wbudowaną latarkę 100 lm. Ma ono również cztery porty (USB-C PD 30W, USB-C PD 15W, 2x USB Quick Charge 3.0 18W – port USB-C może być wykorzystywany zarówno do ładowania innych urządzeń, jak i powerbanka). Co istotne, powerbank szybko ładuje nie tylko inne urządzenia, ale również sam może być błyskawicznie ładowany – z pomocą ładowarki 30W naładujemy go do pełna zaledwie w 3 h. Dodajmy, że w sklepach jest już dostępny mniejszy wariant tego modelu - Xtorm Powerbank Rugged 10000 mAh 18W – który od „starszego brata” różni się mniejszą pojemnością, mniejszą liczba portów USB (3) oraz nieco niższą mocą ładowania (18W).



Podczas weekendowych/wakacyjnych wędrówek idealnym uzupełnieniem opisanego powyżej modelu będzie mata solarna Xtorm XAP275U 21W, która szybko i sprawnie może naładować zarówno dowolny powerbank, jak i smartfon/tablet/nawigację GPS, etc. Oczywiście, najlepszą wydajność ładowania uzyskamy podczas słonecznych dni – jednak urządzenie potrafi również efektywnie dostarczać energii podczas zachmurzenia (dzięki zastosowaniu w nim najbardziej wydajnych paneli fotowoltaicznych dostępnych na rynku cywilnym – SunPower). Dzięki 2 portom ładowania (USB-C i USB) mamy możliwość ładowania 2 urządzeń jednocześnie, a same panele obudowane są nylonową powłoką (600D), chroniąco przed uszkodzeniami mechanicznymi czy zabrudzeniami. Wyświetlacz LCD pokazuje wydajność panelu słonecznego i wartość mocy ładowania, zaś oczka na obudowie pozwalają wygodnie montować i troczyć matę np. do plecaka, namiotu itp.



Dla osób, które poszukują produktów łączących zalety powerbanków i mat solarnych idealna będzie któraś z trzech pozostałych nowości Xtorm – czyli 3 modeli powerbanków z wbudowanymi panelami fotowoltaicznymi:

Xtorm Super Charger 10000 mAh 20W – przemyślny, wygodny w użyciu powerbank 20000 mAh z rozkładanym, podwójnym panelem słonecznym SunPower. Można go również oczywiście ładować tradycyjnie, z gniazdka. Urządzenie wyposażono w dwa klasyczne porty USB oraz 1 złącze USB-C PD 20W. Powerbank spełnia wymagania certyfikatu IPX4 i wyposażony został w „oczko”, pozwalające przytroczyć go np. do plecaka.



Xtorm Powerbank Solarny 10000 mAh 20W – kompaktowy, wyposażony w umieszczony na boku obudowy panel SunPower powerbank o pojemności 10 000 mAh. Zwarta, odporna na wstrząsy i zachlapanie obudowa ma specjalne oczko i karabińczyk, z pomocą których można przypiąć urządzenie do plecaka. Do dyspozycji użytkownika są dwa porty: standardowe USB oraz 1 USB-C PD 20W (ten ostatni służy zarówno do ładowania urządzeń zewnętrznych, jak i samego powerbanka). Przydatną funkcją dodatkową jest również latarka umieszczona na boku obudowy. Co istotne, oba powerbanki obsługują standard ładowania 20W, obsługiwany przez najnowsze iPhone’y 12.



XTORM Powerbank solarny 5000 mAh 20W – mniejszy brat opisanego powyżej modelu, oferujący wszystkie jego zalety przy mniejszej pojemności – 5000 mAh (dzięki czemu urządzenie jest jednak wyraźnie mniejsze i lżejsze). Wyposażono go w dwa porty – USB-A oraz USB-C.

Co istotne, cechą wspólnych wszystkich nowych produktów jest zastosowanie w nim najwyższej jakości ogniw oraz paneli fotowoltaicznych, a także zaawansowanego układu zabezpieczającego Xtorm, który chroni ładowany sprzęt przed przegrzaniem/przeładowaniem i automatycznie dobiera optymalny prąd ładowania.



































Źródło: Info Prasowe / XTORM