Ładowarka fotowoltaiczna GC SolarCharge

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Green Cell ogłasza ponowną dostępność GC SolarCharge. Jest to przenośny panel solarny z wbudowanym powerbankiem. Urządzenie powinno zainteresować osoby, które lubią być przygotowane na każdą ewentualność oraz wybierające się na długie wycieczki terenowe. GC SolarCharge to rozwiązanie pozwalające zachować niezależność od źródeł zasilania. Nawet najbardziej pojemny powerbank nie zapewni energii w nieskończoność. Dodatkowo trzeba brać pod uwagę, że wraz z pojemnością wzrasta rozmiar oraz waga akumulatorów. Jest to istotna kwestia przy długiej wędrówce lub pobycie pod namiotem z dala od cywilizacji. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych stwarza możliwość ciągłego pozyskiwania darmowej oraz ekologicznej energii i utrzymanie zasilania mobilnych akcesoriów. GC SolarCharge spełnia to zadanie przy wadze 730 g i rozmiarze zbliżonym do kartki A4, jeśli urządzenie jest złożone.



Energia pozyskiwana ze słońca może bezpośrednio ładować urządzenie podłączone do GC SolarCharge bądź być gromadzona w zintegrowanym powerbanku o pojemności 10 000 mAh. W razie potrzeby istnieje też możliwość naładowania wbudowanego akumulatora w tradycyjny sposób. Panel fotowoltaiczny urządzenia generuje do 21 W energii i pracuje ze sprawnością 25%. Po rozłożeniu można go zamontować np. przy plecaku za pomocą dołączonych do zestawu karabińczyków.

GC SolarCharge może ładować jednocześnie trzy urządzenia przez port USB-A (do 15 W), drugi port USB-A wspierający Quick Charge (do 18 W) oraz port USB-C wspierający Power Delivery (do 18 W). Z kolei ładowanie powerbanku może być realizowane przez ten sam port USB-C (do 18 W) lub Micro USB (do 18 W).



Główne cechy produktu

• Panel o mocy 21 W i sprawności 25%

• Powerbank o pojemności 10 000 mAh

• Port USB-C ze wsparciem Power Delivery 18 W

• Port USB-A ze wsparciem Quick Charge

• Po złożeniu rozmiar kartki A4

• Waga 730 g



GC SolarCharge wraca do sprzedaży dzisiaj w sugerowanej cenie detalicznej 599,95 PLN.







Źródło: GreenCell