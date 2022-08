Łatwe przetaktowywanie dzięki AMD EXPO i pamięci DDR5 CORSAIR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś wprowadzenie na rynek pamięci DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 do AMD, VENGEANCE RGB DDR5 do AMD i VENGEANCE DDR5 do AMD z nową technologią AMD EXPO, które są gotowe do współdziałania z komputerami wyposażonymi w procesory nowej generacji Ryzen z serii 7000. Wszystkie zestawy pamięci CORSAIR DDR5 do AMD są dostępne z częstotliwościami aż do zawrotnego poziomu 6000 MT/s, który w przyszłości zostanie zwiększony jeszcze bardziej. Oferują one rozszerzone profile do przetaktowywania AMD EXPO, dzięki którym kilkoma kliknięciami można ustawić znamionową szybkość i wydajność tych modułów. Technologia AMD EXPO upraszcza konfigurację i umożliwia łatwe ustawianie szybkości, z którą ma działać dana pamięć.







Procesory AMD Ryzen nowej generacji wymagają do optymalnego działania najszybszej pamięci DDR5, a kompletna oferta pamięci DDR5 firmy CORSAIR na platformy AMD została zaprojektowana i przetestowania pod kątem pełnej zgodności z wymaganiami procesorów AMD.



Pamięć DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 do AMD stanowi klasę dla siebie — ma słynny układ chłodzenia DHX, 12 ultrajasnych diod RGB CORSAIR CAPELLIX LEDs oraz efektowny rozpraszacz ciepła z kutego aluminium, a jej szara kolorystyka jest unikatowa dla pamięci CORSAIR DDR5 do AMD. DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 do AMD kontynuuje tradycje bezkompromisowej wydajności i zawiera wyłącznie dobierane ręcznie i ściśle kontrolowane układy pamięci o wysokiej częstotliwości do najbardziej wymagających zastosowań, a dzięki AMD EXPO można uzyskać ich znamionową szybkość za pomocą jednego ustawienia.



VENGEANCE RGB DDR5 do AMD również ma nowy wygląd z szarym, aluminiowym rozpraszaczem ciepła, który stanowi dopełnienie efektownego, panoramicznego paska świetlnego RGB z 10 indywidualnie adresowanymi diodami LED RGB. Dzięki krótkim timingom, wysokiej jakości i szerokiej ofercie pojemności pamięć VENGEANCE RGB DDR5 do AMD można dobrać do dowolnego zestawu komputerowego, a towarzyszy jej słynna wieczysta gwarancja CORSAIR.



Z kolei VENGEANCE DDR5 do AMD oferuje prosty, minimalistyczny styl z wykończonym na szaro aluminiowym rozpraszaczem ciepła, który chłodzi pamięć, a sam moduł bezproblemowo mieści się w dowolnym zestawie komputerowym.



Na rynek wprowadzane są obecnie konfiguracje 1-DIMM i 2-DIMM w pojemnościach do 64 GB (2 x 32 GB) wybranych pozycji katalogowych DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 do AMD, VENGEANCE DDR5 do AMD i VENGEANCE RGB DDR5 do AMD. Profile niestandardowe będą dostępne w iCUE pod koniec roku 2022.



Pamięć CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 do AMD, VENGEANCE DDR5 do AMD i VENGEANCE RGB DDR5 do AMD jest już dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.

















Źródło: Info Prasowe / Corsair