Święto fanów Xiaomi – rozpoczyna się Xiaomi Fan Festival

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi Technology jest dziś globalnym liderem rynku smartfonów i innowacji technologicznych. Historia firmy zaczyna się 6 kwietnia 2006 roku, kiedy to przedsiębiorstwo oficjalnie zadebiutowało na rynku w Chinach. Od pierwszych dni działalności firmy, jej sercem są fani i miłośnicy marki. Początkowo niewielka grupa entuzjastów z czasem zaczęła rozrastać się w bardzo dynamicznym tempie, tworząc wyjątkową społeczność. W roku 2012 liczba fanów była już tak duża, że spotkania przeistoczyły się w festiwal. Tak powstał pierwszy Xiaomi Fan Festival, święto wszystkich fanów Xiaomi. Od tego momentu wydarzenie organizowane jest co roku w kwietniu, aby upamiętnić kultowy moment z historii firmy. Początkowo festiwal zainaugurowano w Chinach, z czasem obchody rozszerzyły się na Indie i Indonezję w 2015 roku, by wreszcie wkroczyć na rynek europejski w 2018 roku. Obecnie Xiaomi Fan Festival odbywa się w ponad 40 krajach i regionach na całym świecie.







Od samego początku legendę Xiaomi tworzą ludzie. System operacyjny MIUI, który stał się wyróżnikiem smartfonów marki, początkowo był oprogramowaniem typu open source. Oznacza to, że każdy mógł mieć do niego dostęp i dołożyć swój kawałek kodu w MIUI. Część osób biorących udział w tym procesie twórczym dołączyła później na stałe do zespołu programistów Xiaomi. MIUI jednak pozostało oprogramowaniem, którego rozwój mogły wspierać również osoby spoza firmy.



W tym roku Xiaomi Fan Festival rozpocznie się już dzisiaj, 2 kwietnia, ponieważ właśnie teraz do przedsprzedaży trafia limitowana wersja kolorystyczna tegorocznego hitu – Redmi Note 13 Pro+ 5G. Wyjątkowe, srebrne wydanie smartfona będzie dostępne o 200 PLN taniej, a dodatkowo ozdobi je logo festiwalu, zaś samo urządzenie dostępne będzie w ograniczonej liczbie. Jednak to nie koniec niespodzianek.



Xiaomi Fan Festival to nie tylko edycja specjalna Redmi Note 13 Pro+5G, ale także wielka akcja promocyjna, która rusza od 5 kwietnia. Co znajdzie się w ofercie? To bardzo dobre pytanie! Codziennie między 5 a 18 kwietnia pojawią się inne promocje produktowe, dlatego warto śledzić profile marki w Social Media, a także stronę Xiaomi. Co więcej, w tym czasie czekają na zainteresowanych konkursy z nagrodami, których można wypatrywać również na portalach społecznościowych. Wystarczy więc odrobina uwagi, a kultowy moment z Xiaomi w roli głównej znajdzie się na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo dla osób, które zdecydują się odwiedzić autoryzowane sklepy Xiaomi i dokonać festiwalowego zakupu czekać będą gadżety marki.



Więcej informacji na temat produktów w Polsce: www.mi.com/pl.





























źródło: Info Prasowe - Xiaomi