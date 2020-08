Świętuj Dzień Windowsa i odbierz rabat na nowy system

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

24-go sierpnia przypada Dzień Windowsa. Prezentację pierwszego graficznego środowiska produktu z rodziny Windows firmy Microsoft przeprowadzono w listopadzie 1984 rok, a dokładnie 25 lat temu zadebiutował MS Windows 95. Windows to najpopularniejszy system operacyjny na świecie. Korzysta z niego zdecydowana większość użytkowników, zarówno do użytku domowego, firmowego czy serwerowego. Z okazji przypadającego święta Komputronik przygotował specjalną promocję na najnowszą wersję systemu. Windows Home 10 można kupić już za 469 PLN, a Windows Pro 10 z rabatem 150 PLN.







Klienci Komputronik mogą skorzystać także z promocji na pakiet Office 365, który do końca dnia będzie przeceniony o 130 PLN.



Akcja promocyjna jest elementy kampanii Złap Plusa, w której Komputronik dokłada nawet 700 PLN na szkolną wyprawkę, które można wykorzystać w salonach stacjonarnych i na Komputornik.pl. W specjalnej ofercie można znaleźć najpotrzebniejszy sprzęt do nauki – laptopy, smartfony, komputery PC, tablety, monitory, a także rozwiązania do nauki zdalnej na wypadek ponownego lockdown’u. Co zrobić by odebrać kod? Wystarczy kupić wybrany sprzęt z oferty Komputronik, zarejestrować zakup na stronie kody.komputronik.pl i cieszyć się dodatkowymi środkami na szkolną wyprawkę.











Źródło: Info Prasowe / Komputronik