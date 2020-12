Życzenia świąteczne

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 3

By Wam wszystko pasowało,

by kłopotów było mało,

byście zawsze byli zdrowi,

by problemy były z głowy,

by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie!

Wesołych Świąt - wszystkim naszym czytelnikom życzy redakcja IN4.pl.





Źródło: Redakcja IN4.pl