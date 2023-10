Dell Latitude Rugged Extreme - mobilność bez kompromisów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Profesjonaliści pracujący w trudnych warunkach wymagają nie tylko wyjątkowej trwałości, ale także przenośnych rozwiązań, które nie obciążają ich w terenie. Nowy produkt firmy Dell Rugged spełnia te oczekiwania. Jest to najlżejszy na świecie 10-calowy w pełni wytrzymały tablet z systemem Windows. Wyposażony w solidny system akcesoriów i wymienianych podczas pracy akumulatorów zwiększających wydajność, 7030 Rugged Extreme Tablet został zaprojektowany z myślą o pracownikach, którzy spędzają większość czasu z dala od biurka. Niezależnie od tego, czy jesteś na linii produkcyjnej, w warsztacie maszynowym czy na szczycie ośnieżonej góry, tablet 7030 Rugged Extreme będzie najlepszym towarzyszem.







Najbardziej mobilny tablet Dell z pełnym wzmocnieniem

Łącząc trwałość i mobilność, 7030 Rugged Extreme Tablet jest najwygodniejszym przenośnym tabletem firmy Dell z pełnym wzmocnieniem. Jego lekka obudowa o wadze niespełna 1 kg i wygodne akcesoria sprawiają, że tablet jest bardzo poręczny, co pomaga odciążyć mięśnie podczas długiej zmiany w magazynie, na miejscu wypadku czy na placach budowy.



W ubiegłym roku firma Dell wprowadziła na rynek Latitude 7230 Rugged Extreme, 12-calowy tablet Full Rugged, który łączy kluczowe funkcje wydajności, bezpieczeństwa, łączności i trwałości z modelem 7030 Rugged Extreme. Nowy 10-calowy model dobrze współpracuje ze swoim większym poprzednikiem. 12-calowy tablet sprawdza się dobrze podczas krótkich tras lub podczas wielogodzinnych zmian w hali produkcyjnej, a 10-calowy tablet oferuje mobilność przez cały dzień. Użytkownik może korzystać z dodatkowego portu i większego ekranu w modelu 12-calowym, aby połączyć się z maszyną, a następnie przejść do 10-calowego tabletu w celu inspekcji linii produkcyjnej.



Wymienne baterie zapewniające wytrzymałość przez cały dzień

Gdy mobilność jest priorytetem, staje się nim też potrzeba nieprzerwanego zasilania systemu. Dlatego firma Dell zaprojektowała 7030 Rugged Extreme z opcją podwójnej wymienialnej baterii podczas pracy, jako alternatywę dla wewnętrznej baterii 36 Wh. Użytkownicy, którzy zdecydują się na tę funkcję, mogą łatwo włożyć dwie dodatkowe baterie, aby utrzymać zasilanie tabletu w miarę upływu czasu.



Mały rozmiar, duża trwałość i bezpieczeństwo

Choć niewielki, jak na sprzęt tak wytrzymały, 7030 Rugged Extreme spełnia normy IP-65 i MIL-STD 810, pozwalające mu przetrwać ekstremalne warunki. Standardy militarne oznaczają, że nowy notebook Latitude jest testowany pod kątem upadku z wysokości powyżej jednego metra (120 cm) i temperatury od -30°C do ponad 60°C. Stopień ochrony IP-65 oznacza maksymalną ochronę przed wnikaniem kurzu, brudu i wody, co daje pewność, że tablet — i znajdujące się w nim poufne dane — przetrwają niesprzyjające warunki pogodowe.



Wyposażyliśmy ten w pełni wytrzymały tablet w nowoczesne funkcje bezpieczeństwa, aby zapewnić mu taką samą ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi, jak i środowiskowymi. Moduł TPM 2.0 ControlVault to sprzętowe narzędzie szyfrujące, które pomaga użytkownikom zabezpieczyć dane za pomocą zintegrowanego szyfrowania. Kamera na podczerwień do rozpoznawania twarzy opartego na funkcji Microsoft Windows Hello, dotykowy czytnik linii papilarnych, zasłony kamer aparatu oraz czytnik kart zbliżeniowych uzupełniają zestaw opcji zabezpieczeń.



Potężna wydajność i nowoczesne funkcje

Tablet 7030 Rugged Extreme jest wyposażony w procesor Intel Core i7 12. generacji, zintegrowaną grafikę Iris Xe w konfiguracjach i5 i i7 oraz do 32 GB pamięci LPDDR5 dla wysokiej wydajności w podróży. Nie trzeba się martwić, że zabraknie miejsca, ponieważ 7030 Rugged Extreme obsługuje dysk SSD NVMe o pojemności do 2 TB. Dla niektórych profesjonalistów niezawodne opcje łączności są równie ważne, jak wysoka wydajność. W tym celu 7030 Rugged Extreme obsługuje Wi-Fi 6E z podwójnym łączem szerokopasmowym, aby zapewnić najszybsze możliwe prędkości. 7030 Rugged Extreme jest również wyposażony w GPS i 5G, a nawet obsługuje prywatną sieć 5G w celu poprawy bezpieczeństwa, szybkości i zasięgu bezprzewodowego.



Dane w czasie rzeczywistym są wyświetlane na 10.1-calowym wyświetlaczu FHD+ (1920 x 1200) modelu 7030 Rugged Extreme, który ma współczynnik proporcji 16:10, maksymalizujący powierzchnię ekranu. Panel może osiągnąć do 1000 nitów, dzięki czemu jest widoczny nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Ponadto osobom pracującym ze szkodliwymi chemikaliami lub niebezpiecznym sprzętem model 7030 zapewnia możliwość pracy w rękawiczkach.



Specjalnie zaprojektowane akcesoria dla każdej branży

Podczas gdy model 7030 Rugged Extreme może sprostać wielu różnym zadaniom, akcesoria marki Dell zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o spełnieniu konkretnych wymagań. Oto kilka najważniejszych informacji:

• Sztywny uchwyt i rysik pasywny. W uchwycie do przenoszenia 7030 Rugged Extreme umieszczono rysik pasywny zapewniający większą precyzję podczas pisania lub rysowania. Rękojeść ma gumową formę i sztywną strukturę polimerową, co zapewnia użytkownikowi wygodę. Rysik pasywny można również kupić osobno.

• Odłączana klawiatura. Można zmienić 7030 Rugged Extreme w urządzenie 2 w 1 dzięki odłączanej, podświetlanej klawiaturze RGB o stopniu odporności IP-65, którą łatwo zamontować. Po podłączeniu tablet można ustawić w standardowym trybie "laptopa" lub odchylić o 180 stopni.

• Obrotowy pasek na rękę. Obracający się o 360 stopni pasek na rękę pozwala wygodnie przymocować tablet do nadgarstka podczas korzystania z niego w każdych warunkach. Pasek mocuje się do uchwytu VESA 50x50 i zawiera wygodne miejsce do przechowywania rysika.



Wśród akcesoriów są też konfigurowalne porty w tablecie 7030 Rugged Extreme, które można dostosować za pomocą skanera kodów kreskowych, RJ-45, uniwersalnego gniazda audio lub USB-A. Jak widać, Dell zbudował 7030 Rugged Extreme Tablet, aby dostosować się do różnych branż, dlatego ma również dwa przyciski sprzętowe, które można zaprogramować w aplikacji Rugged Control Center.



7030 Rugged Extreme będzie dostępny na całym świecie jeszcze w tym roku. W przypadku firm wdrażających wytrzymałe urządzenia na dużą skalę, floty tabletów mogą być płynnie wdrażane, zarządzane i zabezpieczane za pośrednictwem chmury, z dodatkowym wsparciem technicznym jako usługą dla przedsiębiorstw, takich jak pomoc techniczna na miejscu następnego dnia roboczego i predykcyjne narzędzia ProSupport.



























Źródło: Info Prasowe - Dell