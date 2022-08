FRITZ! Box 6850 5G – dotknij technologii 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM, niemiecki producent urządzeń sieciowych, wprowadziła do sprzedaży w Polsce router FRITZ!Box 6850 5G dla nowego standardu komunikacji mobilnej 5G. Dzięki obsłudze zakresów 5G w paśmie poniżej 6 GHz, a także LTE Advanced Pro we wszystkich obecnie wykorzystywanych częstotliwościach LTE, europejscy użytkownicy mogą korzystać z ultraszybkich prędkości transmisji i stabilnych połączeń internetowych w sieciach komórkowych. Nowy FRITZ!Box 6850 5G umożliwia budowę szybkiej i stabilnej sieci domowej nawet tam, gdzie nie są dostępne szybkie i stabilne łącza światłowodowe , ani żadne inne dostępy oparte na infrastrukturze kablowej (lub przewodowej).







Nowy standard komunikacji mobilnej zapewnia wysoką przepustowość i gigabitowe prędkości przy minimalnych opóźnieniach. To sprawia, że FRITZ!Box 6850 5G szczególnie dobrze sprawdza się w aplikacjach wymagających działania w czasie rzeczywistym, takich jak rzeczywistość wirtualna i gry; docenią to także użytkownicy, którzy wymagają niezawodnego połączenia internetowego do zdalnej pracy w domu. Wszechstronny, wydajny dwuzakresowy router bezprzewodowy umożliwia zróżnicowane sposoby połączenia z siecią, zarówno drogą radiową, jak i za pomocą kabla. Dzięki obsłudze topologii Mesh, szybka i niezawodna sieć Wi-Fi jest dostępna w całym domu (dwuzakresowe Wi-Fi 5 z prędkością do 1266 Mbit/s). Co więcej, cztery gigabitowe porty LAN i szybki port USB umożliwiają podłączenie wielu urządzeń sieciowych, a także dysków twardych i drukarek, do których dostęp mają w każdej chwili wszyscy upoważnieni użytkownicy – w razie potrzeby nawet poprzez bezpieczny dostęp zdalny.



Zintegrowana centralka telefoniczna umożliwia nie tylko podłączenie telefonów analogowych i realizację wielu funkcji, takich jak przekierowanie połączeń i automatyczne sekretarki, ale ma także wbudowaną stację bazową DECT. Dzięki niej, z routerem można zintegrować do sześciu telefonów bezprzewodowych i obsłużyć liczne aplikacje Smart Home. Słynne już funkcje komfortowe dla sieci domowej z routerem FRITZ!Box jako kontrolera Wi-Fi w roli Mesh Master, telefonia i Smart Home są teraz dostępna również w połączeniu z dostępem 5G. To samo dotyczy wielu funkcji oprogramowania FRITZ!OS, takich jak zapora sieciowa firewall, kontrola rodzicielska i specjalny dostęp do Wi-Fi dla gości, które są również stale rozwijane dzięki regularnym bezpłatnym aktualizacjom. Funkcja inteligentnego pozycjonowania FRITZ!Box 6850 5G pomaga użytkownikom znaleźć najlepszą lokalizację dla routera i idealną orientację anten komunikacji mobilnej.



Sugerowana cena brutto: 541 Euro.





Najważniejsze parametry routera FRITZ!Box 6850 5G:

· Router 5G z 4 x 4 MIMO do 1,3 Gbit/s w paśmie n1 (2.1 GHz), n3 (1.8 GHz), n5 (850 MHz), n7 (2.6 GHz), n8 (900 MHz), n20 (800 MHz) , n28 (700 MHz), n38 (2.6 GHz), n40 (2,3 GHz), n41 (2.5 GHz), n78 (3,5 GHz)

· Obsługa sieci 5G typu standalone i non-standalone (wersja 3GPP 15)

· Dostęp do Internetu przez 4G (modem LTE kat. 16) do 1 Gbit/s dla pasma 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 i 32 (1.5 GHz) oraz pasma TDD 38, 40, 41, 42 (3,5 GHz), 43 (3.7 GHz)

· Wsparcie dla dynamicznego współdzielenia pasma (DSS) oraz UMTS/HSPA (3G)

· Dwuzakresowe Wi-Fi 5 + 4 z prędkością do 1266 Mbit/s

· Dwa porty SMA do podłączenia anten zewnętrznych

· 4 gigabitowe porty LAN i 1 port USB 3.0

· Baza DECT dla 6 telefonów bezprzewodowych i aplikacji inteligentnego domu Smart Home

· Port telefonii analogowej dla aparatu telefonicznego lub faksu

· FRITZ!OS: obsługa topologii Mesh, kontrola rodzicielska, serwer multimedialny, dysk sieciowy FRITZ!NAS, dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości, usługa MyFRITZ! i więcej

· Gwarancja producenta: 5 lat

























Źródło: Info Prasowe / AVM