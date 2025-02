FiiO FT1 PRO oraz FiiO FP3 - Słuchawki planarne dla każdego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO poszerza swoją linię słuchawek o budżetowe ale bardzo ciekawe modele słuchawek planarnych. To nauszne FT1 Pro oraz dokanałowe FP3. Oba modele czerpią z wieloletniego doświadczenia tej marki w zakresie tworzenia przystępnych cenowo słuchawek, które jednocześnie oferują nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne a przy tym łącząc je z bardzo dobrym wyglądem oraz brzmieniem. W nowych modelach FiiO zastosowało zaawansowane technologicznie membrany, które są nie tylko niezwykle cienkie a przez to lekkie, ale też są napędzane przez zoptymalizowane i zaawansowane układy magnetyczne. Poprzez najnowsze modele swoich słuchawek FiiO po raz kolejny pokazuje nam, że potrafi stworzyć bardzo dobre jakościowo produkty, które oferują połączenie doskonałego wyglądu oraz świetnego brzmienia w rozsądnych cenach.







FiiO FT1 Pro – nauszne słuchawki planarne o budowie otwartej

FiiO to marka, która posiada szerokie zaplecze technologiczne. Dzięki temu producent ten był w stanie zaprojektować specjalne membrany do swoich najnowszych słuchawek planarnych. Posiadają one grubość zaledwie 1 μm, co sprawia też, że są one lekkie, a to istotny parametr w każdych praktycznie słuchawkach. Dodatkowo dzięki temu przetworniki z takimi membranami potrafią bardzo szybko reagować na zmiany sygnału, co z kolei przekłada się zarówno na dynamikę, jak i też szerokie pasmo. Warto też wspomnieć o tym, że FiiO FT1 Pro posiadają specjalne, zoptymalizowane układy magnetyczne napędzające napyloną na membranę cewkę w taki sposób, aby uzyskać jak najbardziej liniową i pozbawioną zniekształceń pracę całego układu. W słuchawkach tych zastosowano także specjalnie opracowaną dla tego modelu powłokę z szafiru i aluminium, która poprawia właściwości samej membrany w szerokim zakresie częstotliwości.



Szerokie pasmo i niezwykła łatwość napędzenia

FiiO FT1 Pro to słuchawki nad wyraz nowoczesne, bo potrafią odtworzyć każdą muzykę bez wysiłku a przy tym są niezwykle skuteczne. Potrafią zagrać przy sporych poziomach głośności z każdego niemalże źródła dzięki niskiej impedancji wynoszącej zaledwie 20 omów. Teraz możemy cieszyć się dźwiękiem słuchawek planarnych nawet z telefonu, a z każdym lepszym źródłem (np. nowym BTR17) osiągniemy naprawdę rewelacyjne, godne doskonałych planarów brzmienie.

Otwarte słuchawki planarne FiiO FT1 Pro dostępne są już na rynku a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 1149 PLN.





FiiO FP3 – planarne słuchawki dokanałowe

Najnowsze dokanałowki planarne od FiiO posiadają również membrany o grubości zaledwie 1 μm wykonane z tytanu i dodatkowo powleczone specjalną i podwójną warstwą z aluminium. Jednocześnie membrany te napędzane są poprzez precyzyjnie rozmieszczone układy magnetyczne oparte o magnesy neodymowe N52, co zapewnia dużą szybkość całego układu, a przez to i znakomite brzmienie. FiiO FP3 to przy tym takie słuchawki, które pomimo osiągalnej dla praktycznie każdego ceny oferują już brzmienie będące kwintesencją technologii planarnej. Tutaj producent zadbał nie tylko o same membrany, ale też o wiele istotnych detali, jak chociażby konstrukcja samych słuchawek. Zastosowano nową, opracowaną przez FiiO technologię „Tesla valve”, która dodatkowo wspomaga odtwarzanie najniższych częstotliwości, które teraz pokazują wszystkie zalety technologii planarnej.



Piękne wykonane i bardzo dobry kabel w zestawie

FiiO FP3 posiadają dwie wersje obudowy: z czarnego orzecha włoskiego oraz drewna różanego. Precyzyjnie dopracowano w nich każdy element konstrukcji. Nie bez znaczenia będzie także fakt, że wraz z tymi słuchawkami dostajemy w komplecie odłączany kabel posiadający powlekane srebrem przewodniki w specjalnym, minimalizującym zakłócenia oplocie.

Słuchawki FiiO FP3 trafią na rynek jeszcze w lutym 2025 a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 499 PLN.



































źródło: Info Prasowe - MIP