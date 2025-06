LG wystartowało z kampanią ’Radio Optimism’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma LG Electronics rozpoczęła nową kampanię - Radio Optimism, której celem jest wzmocnienie znaczących więzi międzyludzkich i szerzenie optymizmu poprzez wyrażanie się muzyką. Inicjatywa ta jest zgodna z głównym założeniem marki LG, "Life’s Good" i stanowi odpowiedź na rosnące wyzwanie związane z nawiązywaniem prawdziwych relacji w świecie opartym na technologii. Kampania Radio Optimism ma na celu przeciwdziałanie poczuciu izolacji, często odczuwanemu w erze zdominowanej przez powierzchowne interakcje, budowane poprzez polubienia i komentarze w mediach społecznościowych. Wykorzystując moc muzyki, LG zachęca do budowania głębszych więzi, promując bardziej satysfakcjonujące życie.







Kampania ta kontynuuje zaangażowanie firmy LG w tworzenie prawdziwych doświadczeń w przestrzeniach cyfrowych, w których dzisiejsi konsumenci spędzają dużo czasu. Opierając się na tej misji, firma angażuje młodszych odbiorców poprzez akcje partycypacyjne, które ożywiają filozofię Life’s Good. Zeszłoroczna "Optimism your feed" wykorzystywała algorytmy społecznościowe do promowania pozytywnego nastawienia w mediach społecznościowych. Nowa inicjatywa ma na celu zajęcie się paradoksalnym poczuciem odłączenia w czasach tak łatwej dostępności kontaktu z drugim człowiekiem.



Nowe badanie* przeprowadzone przez LG na temat więzi społecznych ujawnia, że 68% ludzi ma trudności z nawiązywaniem prawdziwych przyjaźni. Jedna trzecia potwierdziła, że w ciągu ostatniego miesiąca nawiązała jedną lub mniej znaczących relacji, a 8% w ogóle ich nie doświadczyło.



Zainspirowana sposobem, w jaki niegdyś tradycyjne radio łączyło ludzi poprzez muzykę i opowiadanie historii, kampania Radio Optimism przekształca tę koncepcję w interaktywną platformę, na której obecni mogą tworzyć i wysyłać spersonalizowane piosenki do swoich bliskich. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć nowe utwory za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które zostały dokładnie przeszkolone na wyselekcjonowanym zbiorze danych muzycznych. Narzędzia te interpretują podpowiedzi użytkownika, aby tworzyć unikalne utwory muzyczne i generować pasujące okładki albumów, oferując spersonalizowane treści. Po wygenerowaniu, utwory te mogą być wysyłane do odbiorców w celu pogłębienia ich więzi i udostępniane innym na całym świecie.



Według badania, prawie 9 na 10 respondentów uważa, że znaczące relacje międzyludzkie prowadzą do bardziej optymistycznego spojrzenia na życie. Zapewniając platformę do wyrażania swoich uczuć, kampania ta ma na celu wspieranie głębszych więzi i wzbogacanie życia, jednocześnie szerząc optymizm na swój własny sposób.



Strona internetowa kampanii jest dostępna w języku angielskim i hiszpańskim, a w nadchodzących miesiącach planowane jest wsparcie dla kolejnych języków. Oficjalną stronę internetową można znaleźć pod adresem RadioOptimism.lg.com.























