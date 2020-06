MSI - dwa zestawy chłodzenia cieczą i fotel gamingowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI wprowadza do sprzedaży dwa zestawy kompaktowego chłodzenia cieczą oraz fotel gamingowy. Chłodzenie typu All-in-One od MSI to propozycja dla użytkowników, którzy oczekują skutecznego odprowadzenia ciepła z procesora oraz atrakcyjnego wyglądu. Z kolei ergonomicznie zaprojektowany fotel umożliwi wygodne spędzanie długich sesji przed komputerem. Okres letni to dobra okazja do obniżenia temperatur procesora i instalacji wydajnego systemu chłodzenia. MSI MAG CORELIQUID 240R korzysta z dwóch wentylatorów o rozmiarze 120 mm, a MSI MAG CORELIQUID 360R z trzech jednostek tego typu.







Wentylatory są podświetlane przy pomocy adresowalnych diod RGB, co pozwala na skonfigurowanie zaawansowanych efektów świetlnych. Blok wodny montowany na procesor również wyposażono w tego typu podświetlenie. Ponadto jego obudowę z logo smoka można przekręcać, by niezależnie od sposobu montażu bloku, grafika zawsze była ustawiona prawidłowo.



Poza zapewnieniem niższych temperatur wydajne chłodzenie powinno być też przyjazne dla uszu. W przeciwieństwie do większości rozwiązań obecnych na rynku, pompka tłocząca ciecz została zamontowana w chłodnicy, a nie w bloku wodnym. Takie rozwiązanie pozwala zredukować głośność działania zestawu – masa chłodnicy i zawartej w niej cieczy minimalizuje drgania generowane przez pompkę.



Posiadacze przestronnych obudów nie muszą martwić się o ograniczenie w montażu chłodnicy tylko do górnej ścianki. Węże łączące chodnicę z blokiem wodnym mają aż 40 cm długości, co umożliwia umiejscowienie chłodnicy np. na froncie obudowy. Dla zwiększenia wytrzymałości na uszkodzenia oraz polepszenia wyglądu, węże umieszczono w nylonowych oplotach. W zestawie z chłodzeniem znajdują się zapinki do wszystkich popularnych podstawek procesora firm AMD oraz Intel, w tym również z segmentu HEDT.



Oba modele chłodzenia za niedługo będą też dostępne w wariantach z dołączonym kontrolerem obrotów wentylatorów. Ich oznaczenia to odpowiednio MAG CORELIQUID 240RH oraz MAG CORELIQUID 360RH.



Wygodny fotel do długich rozgrywek

Całonocna rozgrywka nie musi kończyć się bólem pleców. Fotel gamingowy to rozwiązanie dla graczy, którzy chcą komfortowo i stylowo spędzać czas przed komputerem. MSI MAG CH120 X wyposażono w ergonomiczne poduszki dla odcinka szyjnego i lędźwiowego, podłokietniki regulowane w czterech płaszczyznach, funkcję bujania oraz szeroką regulację podparcia. Siedzisko zostało wykonane z wygodnej, ale gęstej, niezapadającej się pianki. Oprócz tego poliuretanowe kółka zamontowane w tym modelu nie rysują podłogi. W szczególności streamerzy docenią też fakt, że nie są one hałaśliwe.



Wygląd MAG CH120 X jest wyraźnie gamingowy lecz jednocześnie stonowany. Czerwone akcenty w formie obszycia, smoczego logo MSI oraz wypełnienia kółek na pierwszy rzut oka zdradzają, że jest to sprzęt dla graczy. Dodatkowo kształt wyprofilowania siedziska oraz obicie ze skóry ekologicznej dają wrażenie obcowania z elementem samochodu sportowego. Fotel uzupełnia ofertę MSI i będzie stylistycznie współgrał ze stanowiskiem opartym o inne produkty tej firmy.



MSI oferuje 2-letnią gwarancję producenta na chłodzenia oraz akcesoria. Sugerowane ceny detaliczne nowych produktów na polskim rynku wynoszą:

• MSI MAG CORELIQUID 240R – 509 PLN

• MSI MAG CORELIQUID 240RH – 599 PLN

• MSI MAG CORELIQUID 360R – 649 PLN

• MSI MAG CORELIQUID 360RH – 739 PLN

• MSI MAG CH120 X – 979 PLN





















Źródło: Info Prasowe / MSI