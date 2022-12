Philips TAG5106 – słuchawki z 45-godzinnym czasem pracy na baterii

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips zaprezentował bezprzewodowe słuchawki nauszne przeznaczone m.in. dla graczy. Nowy model będzie nosił nazwę TAG5106. Wyposażono go w odczepiany mikrofon z redukcją szumów otoczenia oraz możliwość połączenia z urządzeniem źródłowym za pomocą interfejsu Bluetooth oraz fal 2.4 GHz. Aby w pełni cieszyć się immersją w trakcie rozgrywki, dźwięk jest równie ważny co grafika. Słuchawki Philips TAG5106 zostały wyposażone w DTS Headphone:X 2.0 oraz system dźwięku przestrzennego 7.1. Dzięki realistycznemu odwzorowaniu przestrzeni gracze mają możliwość dokładnego określenia odległości źródła dźwięku.







Przetworniki w tym modelu mają 50 mm średnicy oraz zostały specjalnie dostrojone do potrzeb graczy przez profesjonalnych inżynierów akustyki. Odpinany mikrofon obsługuje funkcję wyciszania szumów otoczenia, co pozwoli na łatwiejszą i przyjemniejszą komunikację w trakcie rozgrywki.



Łączność bezprzewodowa i 45 godzin pracy na jednym ładowaniu

TAG5106 pozwalają na standardowe podłączenie do źródła dźwięku za pomocą złącza Jack 3.5 mm. Słuchawki dają również możliwość bezprzewodowej komunikacji bez opóźnień i utraty jakości za pomocą sieci 2.4 GHz. Słuchawki wyposażono również w moduł Bluetooth 5.2, co oznacza, że mogą być w tym samym czasie podłączone do kilku urządzeń (np. telefonu, komputera czy telewizora). Pozwala to przełączać się pomiędzy tymi źródłami za pomocą jednego przycisku.

Bateria na jednym ładowaniu pozwala na ciągłe użytkowanie nawet do 45 godzin. Za komfort użytkowania odpowiada ergonomiczna konstrukcja oraz pady nauszne z syntetycznej skóry wypełnione pianką memory foam.



Dostępność i cena

Słuchawki będą dostępne w sklepach w sugerowanej cenie 468 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Philips