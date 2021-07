10 milionów dolarów za informacje o cyberprzestępcach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Departament Stanu USA oferuje do 10 milionów dolarów za wszelkie informacje, które mogą doprowadzić do zidentyfikowania osób lub grup przestępczych przeprowadzających cyberataki na krytyczne cele w USA. W ostatnich miesiącach Stany Zjednoczone znalazły się na celowniku hakerów. Jeszcze nigdy w historii tego kraju nie odnotowano tak dużej liczby ataków wymierzonych w cele mające strategiczne znaczenie dla gospodarki i funkcjonowania państwa. Jak się okazuje zabezpieczenia infrastruktury nie spełniają swojej roli, a Departament Stanów Zjednoczonych szuka proaktywnej metody ochrony przed cyberprzestępcami i obiecuje nagrody w wysokości do 10 milionów dolarów za informacje o napastnikach.







Co istotne, chronione komputery obejmują nie tylko systemy komputerowe rządu USA i instytucji finansowych, ale także te używane w handlu międzystanowym lub zagranicznym bądź w komunikacji międzystanowej lub zagranicznej. Oczywiście trudno byłoby komukolwiek ujawnić takie informacje ze względu na ich wrażliwy charakter i powiązania z przestępczością zorganizowaną. Dlatego powstał dedykowany kanał zgłaszania informacji w Dark Web, który umożliwia informatorom swobodne komunikowanie się z władzami USA.



Nowy program Departamentu Sprawiedliwości USA, by zachęcić osoby do zgłaszania nadużyć, przewiduje płatności w kryptowalutach. Czas pokaże na ile ten program jest skuteczny i czy inne państwa podążą w podobnym kierunku.















Źródło: Info Prasowe / Bitdefender