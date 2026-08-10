100 PLN do wydania na gry przy zakupie monitorów OLED AOC GAMING

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC, przygotowała akcję promocyjną obejmującą trzy modele monitorów OLED z linii G4. Nabywcy sprzętu mogą uzyskać voucher PaySafeCard o wartości 100 PLN do wykorzystania w popularnych sklepach z grami. Po zakupie monitora objętego promocją w sklepie biorącym udział w akcji wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie grajzaoc.pl. Po zatwierdzeniu zgłoszenia zostanie dostarczony voucher PaySafeCard o wartości 100 PLN. Można go zrealizować w sklepach GOG, PlayStation, Steam, Xbox oraz innych związanych z grami.







Modele objęte promocją:

• AOC GAMING Q27G4ZD

• AOC GAMING Q27G4ZDR

• AOC GAMING Q27G41ZDF



Sklepy biorące udział w akcji:

• Komputronik

• Morele

• Media Expert

• RTV Euro AGD

• x-kom

Jedna osoba może zarejestrować do trzech sztuk monitorów. Akcja promocyjna trwa od 14 lipca do 31 sierpnia 2026 lub do wyczerpania puli kodów. Kody można rejestrować do 30 września 2026 do godziny 23:59.



Parametry monitorów

Każdy z monitorów oparto na matrycy typu QD-OLED o przekątnej 26.5 cala i rozdzielczości 2560 x 1440 px. Charakteryzują je głębokie czernie, bardzo wysoki kontrast, brak smużenia i krótki czas reakcji.

• Q27G4ZD – odświeżanie 280 Hz, w pełni regulowana podstawa

• Q27G4ZDR – odświeżanie 240 Hz, w pełni regulowana podstawa

• Q27G41ZDF – odświeżanie 240 Hz, regulacja pochylenia panelu



Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta, w tym 3-letnią gwarancją na wypalenie w przypadku modeli OLED. Wyjątkiem są linie monitorów AOC E4 oraz AOC P4, które są objęte 5-letnią gwarancją.

























źródło: Info Prasowe - AOC