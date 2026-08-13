16 lat World of Tanks i największa aktualizacja roku na horyzoncie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

World of Tanks rozpoczyna swoją 16. rocznicę trwającymi miesiąc obchodami pełnymi prezentów, zupełnie nowym wydarzeniem „Podróż”, nagrodami Twitch Drops, rocznicowymi pakietami i wieloma innymi atrakcjami dla graczy. Celebracje stanowią też wstęp do największej aktualizacji gry w 2026 roku – „Nadbieg”, która zadebiutuje już 2 września. Już teraz dowódcy mogą odblokować specjalny prezent rocznicowy, w skład którego wchodzi członek załogi z trzema atutami, 3 dni konta Premium, pamiątkowy medal i zestaw przydatnych surowców. Do gry trafia także urodzinowe wydarzenie “Podróż”, gdzie czołgiści będą eksplorować kultowe lokacje z World of Tanks i brać udział w codziennych misjach. Po drodze czekają wartościowe nagrody, w tym ekskluzywne przedmioty do personalizacji i zupełnie nowy czołg Premium VII poziomu, Chi-Go.







Na dowódców, którzy w trakcie lata odpoczywali odrobinę od walki, czeka sporo do nadrobienia. Gracze, którzy nie rozgrywali bitwy od co najmniej 60 dni, otrzymają 30 dni konta Premium, dostęp do pojazdów Premium oraz szeroką kolekcję nagród i bonusów, które pozwolą im przygotować się do dalszych konfliktów.



Celebracje rocznicowe będą trwały przez resztę sierpnia, jednak na horyzoncie czeka coś, na co warto czekać. 2 września do World of Tanks zawita aktualizacja 2.4 „Nadbieg”, która przyniesie ze sobą największą rewolucję gry w 2026 roku. W jej skład wejdą m.in.:

• Nowa linia niemieckich czołgów ciężkich: nowa gałąź, której kulminacją będzie nowy czołg XI poziomu - Pz.Kpfw. Neu. Pojazdy w tej linii będą mogły korzystać z systemu kalibracji pocisków - unikatowej mechaniki, która pozwoli dowódcom dostosować parametry pocisków w celu lepszej adaptacji i większej precyzji.

• Pięć nowych pojazdów najwyższego poziomu: czeski czołg ciężki Vz. 63P, szwedzki średni BV-111, włoski średni CAV 71, chiński lekki WZ-219 oraz japoński niszczyciel czołgów Ho-Ri Shugo dołączą do walki na XI poziomie. Każdy z nich wprowadza unikalne mechaniki od adaptacyjnych automatów ładujących i alternatywnych trybów prowadzenia ognia po broń ze wspomaganiem rakietowym i zaawansowane systemy zwiadowcze.

• Bitwa w szczegółach: nowe efekty wizualne i audio sprawią, że walka będzie jeszcze bardziej immersyjna i łatwiejsza do zrozumienia dzięki bezpośrednim informacjom o strzałach, trafieniach, rykoszetach i przebiciach.

• Zmiany balansu dla czołgów lekkich: pojazdy lekkie zostaną podzielone na trzy kategorie – zwiadowcze, uniwersalne i wsparcie. Ponad 30 czołgów zostało poddanych zmianom balansu, aby lepiej odzwierciedlały swoją rolę i styl gry.

• Poprawiony system dobierania meczów – nowe role czołgów lekkich pozwalają na bardziej zbalansowane dobieranie rozgrywek, a nowy system rotacji map przełoży się na zmniejszoną liczbę rozgrywek na tej samej mapie i większe zróżnicowane każdej z sesji.

• I znacznie więcej…



World of Tanks zaprasza dowódców do wspólnego świętowania 16 lat walki celebracjami trwającymi do końca miesiąca oraz aktualizacją 2.4 „Nadbieg” już na horyzoncie.





















źródło: Info Prasowe - Wargaming