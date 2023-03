22 marca realme zaprezentuje swój najnowszy smartfon – model C55

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme wprowadzi na polski rynek nowy smartfon z serii C. Za tydzień, w środę 22 marca, zadebiutuje realme C55 – telefon o jedynym, w swoim segmencie, aparacie AI 64 MP oraz największej, w swojej półce cenowej, pamięci wewnętrznej wynoszącej aż 256 GB. Nowy telefon realme jest pierwszym produktem z serii C wyposażonym we flagowy sensor o dużym rozmiarze pikseli 0.7μm i formacie optycznym 1/2" – tym samym, który został zastosowany w telefonie realme GT Master Edition. realme C55 posiada do 16GB dynamicznej pamięci RAM i 256GB ROM, co jest do tej pory największą pamięcią masową w segmencie. Jest także pierwszym urządzeniem z serii, który pracuje w oparciu o system Android 13 z najnowszą nakładą realme UI 4.0.







realme C55 wprowadza także nowość do telefonów opartych na systemie Android. „Mini Capsule” to unikalna funkcja powiadamiania, m.in. o stanie ładowania, owinięta wokół przedniego aparatu smartfona.



- realme pozycjonuje swoją unowocześnioną serię C jako „mistrza segmentu”, dążąc do dostarczenia topowych, w tej półce cenowej, funkcji. Pragniemy udostępniać rozwiązania i technologie znane z modeli flagowych także użytkownikom smartfonów z niższych segmentów – powiedział Francis Wong, CEO realme Europe.









Źródło: Info Prasowe / realme