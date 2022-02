25 lat więzienia za atak ransomware

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Australijczycy zamierzają aktualizować przepisy, aby uwzględnić szczególne zagrożenia, takie jak oprogramowanie ransomware. Prawodawcy chcą wydłużyć karę pozbawienia wolności nawet do 25 lat, jeśli atak będzie wymierzony w co najmniej jednego obywatela Australii – nawet poza granicami tego kraju. Ustawodawcy uważają, że wystarczająco mocny wyrok powinien odstraszyć potencjalnych przestępców. Policja będzie mogła przejmować kryptowaluty i inne zasoby cyfrowe związane z cyberprzestępczością. Poprawki dodatkowo rozprawiają się z Ransomware-as-a-Service (RaaS), tworząc nowe przestępstwo dla osób kupujących lub sprzedających narzędzia programowe ułatwiające ataki.







Na całym świecie za cyberprzestępstwa nakładane są różne wyroki, w zależności od rodzaju przestępstwa, jego skutków i lokalnych przepisów. W Polsce za zniszczenia, zmodyfikowania lub zaszyfrowania danych, np. celem uzyskania okupu grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Z kolei w Kanadzie głośno było o sprawie Sebastiena Vachona-Desjardinsa, kluczowego członka grupy ransomware NetWalker. Ten cyberprzestępca otrzymał siedmioletni wyrok za prześladowanie 17 kanadyjskich podmiotów poprzez włamanie do ich sieci komputerowych, przejęcie ich danych, przetrzymywanie ich dla okupu i rozpowszechnianie skradzionych informacji, kiedy ofiary odmawiały opłacenia okupu. Dużo łaskawsze były organy sprawiedliwości dla 22-letniego Amerykanina Garretta Endicotta - członka międzynarodowego kręgu hakerskiego „The Community”. Sąd w amerykańskim stanie Missouri skazał go na 10 miesięcy więzienia i wypłacenie odszkodowania w wysokości około 120000 USD. Haker zarobił miliony dolarów, dzięki „porwaniom kart SIM”.













Źródło: Info Prasowe / Bitdefender