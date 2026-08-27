25-lecie Xbox z rozmachem - Limitowany, kolekcjonerski sprzęt od Razer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę Razer XBOX 25 Anniversary Collection – limitowanej linii stworzonej, by uczcić 25-lecie marki Xbox oraz społeczność, która uczyniła z niej prawdziwą potęgę współczesnego gamingu. Powstała we współpracy z zespołem Xbox seria łączy trzy ikoniczne urządzenia Razer w odważnej, inspirowanej konsolą stylistyce: mysz Razer Basilisk V3 Pro 35K, klawiaturę Razer BlackWidow V4 75% oraz słuchawki Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed dla Xbox.

Od ponad dekady Razer i Xbox ramię w ramię przesuwają granice cyfrowej rozrywki, dostarczając najwyższą wydajność, imersyjny design oraz innowacje dedykowane graczom na konsolach, PC, w chmurze i nie tylko. Gdy Xbox świętuje swoje 25. urodziny, Razer dołącza do tej celebracji z kolekcjonerskim sprzętem, który oddaje hołd legendarnej historii marki, jednocześnie napędzając przyszłość gamingu.







Legenda spotyka wydajność

Stworzona jako hołd dla 25-letniego wpływu Xbox na świat gier, kolekcja odświeża flagowe urządzenia Razer w półprzezroczystej, zielonej obudowie z rocznicowymi akcentami. Każdy model oddaje duch przeszłości, oferując zarazem absolutnie topowe osiągi, jakich gracze oczekują dziś od marki Razer – od ultra-precyzyjnego sterowania i opcji hot-swap, po bezprzewodowy dźwięk o ultra-niskich opóźnieniach stworzony do długich sesji konsolowych.



Razer Basilisk V3 Pro 35K – XBOX 25 Anniversary Edition: W pełni customowa, bezprzewodowa mysz ergonomiczna z sensorem optycznym Razer Focus Pro 35K Gen-2, dostosowywalnym rolką Razer HyperScroll Tilt Wheel, 13 programowalnymi przyciskami, technologią Razer HyperSpeed Wireless oraz podświetleniem Razer Chroma RGB.

Razer BlackWidow V4 75% – XBOX 25 Anniversary Edition: Kompaktowa klawiatura mechaniczna z opcją na customowe wymiany przełączników (hot-swap), fabrycznie wyposażona w przełączniki Razer Orange Tactile Gen-3, świetną akustykę, dedykowany przycisk Xbox natychmiast wywołujący Xbox Game Bar, dwustronne podświetlenie Razer Chroma RGB oraz magnetyczną, miękką podkładkę pod nadgarstki.

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX – XBOX 25 Anniversary Edition: Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe stworzone z myślą o ultra-niskich opóźnieniach i grze na wielu platformach, wyposażone w technologię Razer HyperSpeed Wireless 2.4 GHz, Bluetooth 5.3, Razer SmartSwitch, czas pracy do 35 godzin, wodoodporność klasy IPX4 oraz wsparcie dla dźwięku przestrzennego na Xbox i PC.



Pokaz na Gamescom 2026

Kolekcjonerska linia Razer XBOX 25 Anniversary Collection zostanie zaprezentowana podczas targów Gamescom 2026, dając fanom szansę na bliskie spotkanie z tą limitowaną edycją podczas pokazów Xbox i wydarzeń dla społeczności. Każdy produkt z serii przenosi tożsamość Xbox poza samą konsolę, pozwalając na stworzenie spójnego i wyjątkowego stanowiska do gry na biurku, konsoli czy komputerze stacjonarnym.



Ceny i dostępność

Razer Basilisk V3 Pro 35K – XBOX 25 Anniversary Edition - Sugerowana cena detaliczna: 179.99 USD

Razer BlackWidow V4 75% – XBOX 25 Anniversary Edition - Sugerowana cena detaliczna: 209.99 USD

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX – XBOX 25 Anniversary Edition - Sugerowana cena detaliczna: 119.99 USD



Przedsprzedaż rusza 25 sierpnia 2026 r. o godz. 7:00 PT. W oficjalnej sprzedaży od 20 października 2026 r. na Razer.com oraz u wybranych sprzedawców.

























źródło: Info Prasowe - Razer