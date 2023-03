3DMark został wzbogacony o test AMD FSR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś firma UL Solutions udostępniła nowy test dla funkcji AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) dla pakietu 3DMark. Test AMD FSR ma na celu pomóc w porównaniu wydajności i jakości obrazu technologii AMD FSR 2.2 wobec standardowego renderingu wykorzystującego TAA (Temporal Anti-Aliasing). Narzędzie to ma również wbudowany mechanizm porównywania klatek, dzięki któremu można weryfikować jakość jeden obraz obok drugiego – FSR 2 i rendering w natywnej rozdzielczości. Test AMD FSR jest bezpłatną aktualizacją do 3DMark Advanced i Professional, które można znaleźć zarówno na Steam, jak i na stronie UL Solutions. Jeśli użytkownik posiada już licencję na 3DMark zakupioną przed 12 października 2022 to wówczas potrzebny jest zakup rozszerzenia Speed Way.







W celu uruchomienia testu AMD FSR potrzebny jest układ graficzny obsługujący tę funkcję. FSR jest otwartą technologią, którą rozwija AMD, i która działa na wielu kartach graficznych wszystkich producentów GPU.





















Źródło: Info Prasowe / AMD