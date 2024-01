49-calowy monitor Philips z technologią Busylight i kamerką i Autoframing

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips, przedstawił nowy monitor o oznaczeniu 49B2U6900CH. Sprzęt wyposażono w kamerkę z funkcją Autoframing, dopasowującą kadr do pozycji użytkownika. Na górze wyświetlacza znajduje się również oświetlenie Busylight, które zmieniając swój kolor, informuje osoby w otoczeniu np. o tym, że na danym stanowisku prowadzona jest właśnie wideokonferencja. Wyświetlacz wyposażono w 49-calowy, zakrzywiony ekran o proporcjach 32:9 i rozdzielczości 5120 x 1440 px. Zapewnia on dużo przestrzeni roboczej, równej dwóm złączonym monitorom 27-calowym o proporcjach 16:9. Dzięki temu może się on sprawdzić np. u twórców wideo lub muzyki, gdzie przydaje się widok na całą oś czasu projektu.







Powyżej ekranu umiejscowiono kamerkę wyposażoną w funkcję Autoframing. Oznacza to, że będzie ona automatycznie dostosowywała kadr do pozycji osoby mówiącej. Gdy przed monitorem będzie znajdowało się kilku rozmówców jednocześnie, np. w trakcie spotkań w salach konferencyjnych, kamerka będzie nakierowywała się na tę osobę, która obecnie zabiera głos. Dodatkowo w obudowie kamerki znajduje się oświetlenie Busylight, które dostosowuje swój kolor do statusu użytkownika w komunikatorach, takich jak np. Microsoft Teams. Dzięki temu rozwiązaniu każda osoba w biurze będzie mogła bez problemu zobaczyć, że na danym stanowisku prowadzona jest obecnie rozmowa lub pracownik jest na przerwie. Dodatkowo światło to może zostać włączone fizycznym guzikiem. Opcja ta może się przydać, gdy użytkownik będzie chciał popracować samodzielnie w pełnym skupieniu.



Inteligentny przełącznik KVM oraz wielofunkcyjne USB-C

Podłączenie klawiatury i myszy do koncentratora USB w 49B2U6900CH umożliwia kontrolowanie więcej niż jednego komputera jednym zestawem peryferii za pomocą przełącznika KVM. By zmienić urządzenie źródłowe wystarczy trzykrotnie wcisnąć klawisz „Ctrl”. Monitor wykryje tę akcję i przełączy się na inny komputer. Wbudowany wielofunkcyjny port USB-C, po podłączeniu do niego komputera, pozwala m.in. na jednoczesne ładowanie urządzenia źródłowego, przesyłanie sygnału obrazu czy danych z kamerki. Z boku obudowy umiejscowiono składany uchwyt na słuchawki.



Dostępność i cena

Philips 49B2U6900CH będzie dostępny w sklepach od lutego. Sugerowana cena tego modelu wynosi 5471 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - PHILIPS