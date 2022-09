5 lat gwarancji na panele telewizorów LG OLED serii G2 i Z2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Telewizory LG OLED nieustannie wyznaczają nowe standardy jakości. Produkowane ściśle według norm, odznaczają się nie tylko doskonałymi parametrami, ale również trwałością i wysokim poziomem wykonania. Dlatego LG daje aż 5-letnią gwarancję na wszystkie wady matrycy w telewizorach LG OLED Z2 i LG OLED evo G2. Rozszerzona gwarancja dotyczy wszystkich rozmiarów telewizorów LG OLED serii Z2 SIGNATURE 8K, a także OLED evo Gallery Design serii G2 z 2022 roku. Jest to możliwe dzięki zachowaniu ścisłych norm produkcji podzespołów i jakości ich wykonania. Nowe urządzenia LG OLED i OLED evo będą więc służyć o wiele dłużej. 5-letnia gwarancja obejmuje nie tylko nowe urządzenia, lecz także te, które klienci zakupili wcześniej.







Telewizory LG OLED wyposażone są w stworzoną przez firmę LG technologię samoświecących pikseli OLED, która gwarantuje prawdziwą czerń, niewiarygodnie realistyczne kolory i nieskończony kontrast. Ponadto, nowe modele na 2022 rok mają jeszcze więcej inteligentnych funkcji zapewniających możliwość idealnego dopasowania obrazu i dźwięku do swoich wymagań. Zarówno LG OLED serii Z2 SIGNATURE 8K, jak i OLED evo Gallery Design serii G2 wyposażono w nowy, inteligentny procesor α (Alpha) 9 Gen 5 gwarantujący zwiększanie jasności. Wykorzystuje on algorytm uczenia głębokiego, żeby zwiększyć wydajność skalowania obrazu. Nadaje obrazom bardziej trójwymiarowy charakter poprzez wyraźniejsze odróżnianie się elementów na ekranie.



Dążenie firmy LG do coraz wyższych standardów jakości, a także ich wyznaczenie zostało docenione przez międzynarodowe organizacje. Ekrany zastosowane w tegorocznych modelach LG OLED po raz kolejny otrzymały certyfikat Intertek, potwierdzający stuprocentową wierność oddawania barw i ich natężenia. Tę dbałość o jakość i trwałość produktów LG potwierdza również 5-letnia gwarancja na modele telewizorów OLED serii G2 i Z2 z 2022 roku. Dzięki niej, użytkownicy mogą cieszyć się dłużej z doskonałego obrazu LG OLED. Zarazem wydłużona gwarancja trwałości przekłada się na zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju i mniej obciąża środowisko, dzięki zmniejszeniu zużycia plastiku przy produkcji telewizorów OLED i wykorzystywania materiałów z recyklingu.



Żeby poznać wszystkie zalety telewizorów LG na 2022 r. – nie tylko OLED evo G2 i OLED Z2, ale również przeznaczonych do gamingu czy o największej na rynku przekątnej – 97 cali, zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu...







