ABYSS DIANA MR – masteringowe słuchawki planarne

Tym razem zespół inżynierów marki Abyss postanowił zaskoczyć wszystkich, tworząc słuchawki, które znakomicie łączą dwa światy. ABYSS DIANA MR to model, który zadowoli nie tylko najbardziej wybrednych audiofilów, ale także kierowany do wymagających profesjonalistów, używających słuchawek na co dzień do pracy przy produkcji muzycznej i masteringu. Najnowsze wcielenie modelu DIANA łączy pełnopasmowe brzmienie z niemalże płaską charakterystyką przenoszenia, niskimi zniekształceniami w całym zakresie audio i ogromnymi pokładami przejrzystości w brzmieniu.







Nowe przetworniki planarne MR o średnicy 63 mm

Specjalnie dla tych słuchawek zespół projektantów marki ABYSS stworzył kompletnie nowe przetworniki planarne o unikalnej konstrukcji. Najnowsza, opatentowana ich wersja posiada nie tylko niezwykle szeroką i płaską charakterystykę częstotliwościową i fazową, ale też ma też niezwykle niskie zniekształcenia harmoniczne w całym odtwarzanym paśmie. Przekłada się to bezpośrednio na brzmienie, które jest nie tylko neutralne, ale i naturalne, a przy tym pełne detali i otwarte. ABYSS DIANA MR ma nie tylko znakomity bas, ale i świetne wokale oraz eteryczną górę pasma, która zmienia się z nagrania na nagranie. To są te słuchawki, które pokażą nam w nagraniu wszystko, a jednocześnie nigdy nie zabrzmią bez powodu agresywnie. A dzięki zastosowaniu dużych przetworników z niezwykle lekką membraną – brzmienie będzie miało także, gdy repertuar będzie tego wymagał, tektoniczny i w pełni kontrolowany bas o znakomitej fakturze.



Najlepsze materiały i precyzja wykonania

Wszystkie elementy aluminiowej konstrukcji słuchawek wykonane są za pomocą precyzyjnych maszyn CNC w fabryce ABYSSa w Bufallo w stanie Nowy Jork. Jednocześnie DIANA MR są najcieńszymi i jednocześnie najlżejszymi butikowymi słuchawkami tej klasy na świecie. Przywiązano w nich uwagę do każdego, najdrobniejszego nawet szczegółu wykonania. Niezależnie od tego, czy wybierzemy wersję wykończoną w karbonie, czy też w egzotycznym drewnie – jej wykonanie będzie w każdym przypadku mistrzowskie.



Ulepszona konstrukcja pałąka

ABYSS DIANA MR z łatwością dopasują się do każdego praktycznie kształtu głowy. A to dzięki temu, że nowa konstrukcja pałąka umożliwia mu teraz większą elastyczność i także dopasowanie do tego, jak układają się na głowie dołączone do słuchawek pady. Ponadto sam układ dopasowujący pałąk do wielkości głowy korzysta z układu magnesów, który nie posiada używających się części. To zaś zapewni nam bezproblemową pracę samego mechanizmu pałąka przez długie lata.



Kompatybilność z szerokim spektrum źródeł

O ile ABYSS DIANA MR preferują najwyższej klasy źródła, bardzo dobrze zagrają nawet nie tylko z wieloma odtwarzaczami przenośnymi, ale też z przetwornikami typu „dongle”. Z kolei ich wysoka skuteczność oraz uniwersalny charakter sprawią, że sprawdzą się z szerokim wachlarzem sprzętu, wliczając w to urządzenia studyjne. Standardowo w zestawie dołączone jest wysokiej jakości etui transportowe oraz bardzo dobry kabel marki JPS Labs o długości 1.5 metra. Kabel ten możemy nabyć także w innych długościach oraz z różnymi wtyczkami, do wyboru: 4 pin XLR, 4.4 mm, 6.3 mm oraz 3.5 mm.



Słuchawki ABYSS DIANA MR dostępne już są w sieci sklepów HiFiPRO / MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 15500 PLN.





























