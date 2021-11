ADATA - Więcej pamięci w PlayStation 5...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ADATA Technology ogłasza, że dwa z jej dysków półprzewodnikowych (SSD) są w pełni kompatybilne z konsolą do gier PS5. Należą do nich: XPG S70 BLADE oraz nowy ADATA LEGEND 840. Kompatybilność dysków SSD została potwierdzona przez ADATA podczas ostatnich testów przeprowadzonych w jej ośrodkach badawczych. Te dwa dyski SSD, dzięki doskonałej wydajności radiatorów zapewniających efektywne chłodzenie termiczne oraz pojemności do 2TB, są świetną opcją dla użytkowników PS5 jako uzupełnienie wbudowanego dysku SSD PlayStation 5 lub jako ekonomiczny sposób na zastąpienie uszkodzonego wbudowanego dysku SSD. Aby spełnić indywidualne potrzeby i preferencje użytkowników PS5 - oferowane są różne opcje pod względem ceny, wydajności i pojemności.







XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 SSD

Najnowszy interfejs PCIe Gen4, dysk SSD GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 pomaga użytkownikom zdominować cybernetyczne pole bitwy. Jest to możliwe, dzięki wydajności odczytu/zapisu do 7400/6800/MB na sekundę. Warto wspomnieć o tym, że dysk został wyposażony w solidny, odporny na wysokie temperatury aluminiowy radiator, dlatego GAMMIX S70 BLADE skutecznie odprowadza ciepło, obniżając temperaturę nawet o 20 procent.



ADATA wprowadza dyski półprzewodnikowe LEGEND Series PCIe M.2 2280

Portfolio ADATA powiększa się o nową serię - ADATA LEGEND, skierowaną do twórców o różnych potrzebach i budżetach - LEGEND 740 i 750, które wykorzystują łącza PCIe Gen3 x4 i NVMe 1.3, zapewniające prędkość sekwencyjnego odczytu i zapisu, odpowiednio do 2500/2000 i 3500/3000 MB na sekundę. Pozwala to twórcom osiągnąć wydajność, której potrzebują, aby tworzyć bez żadnych ograniczeń. Ich specyfikacje M.2 2280 obsługują najnowsze platformy Intel i AMD, umożliwiając tworzenie na najnowszych komputerach, w tym stacjonarnych i laptopach. Z kolei, LEGEND 840 korzysta z PCIe Gen4 x4 i NVMe 1.4, oferując prędkości odczytu i zapisu do 5,000/4,500 MB na sekundę.



Bezproblemowa wydajność

Dyski LEGEND 740, 750 i 840 są wyposażone w technologię SLC Caching i Host Memory Buffer zapewniającą bezproblemową wydajność. Możliwe jest osiągnięcie prędkości zapisu i odczytu losowego 4K, odpowiednio do 180K/200K, 480K/260K i 440K/400K IOPS. Jeśli chodzi o pojemność, seria LEGEND oferuje do 1TB pojemności.



Dokładność, niezawodność i bezpieczeństwo

Wszystkie trzy dyski SSD są wyposażone w skromne, ale eleganckie radiatory z efektownym wykończeniem na bokach. Nie tylko świetnie wyglądają, ale także pomagają utrzymać temperaturę na poziomie niższym o 15%, zapewniając optymalną wydajność i stabilność. Dzięki kodowi Low Density Parity Check Code i 256-bitowemu szyfrowaniu AES, dyski SSD zapewniają dokładną transmisję danych i oferują solidne zabezpieczenia. Dyski SSD z serii LEGEND wykorzystują wyłącznie wysokiej jakości układy scalone, które zostały poddane rygorystycznym testom w celu zapewnienia maksymalnej trwałości. Dla większego komfortu użytkownika, są one objęte 5-letnią gwarancją. Warto wspomnieć o tym, że dysk LEGEND 840 może być również zainstalowany w PS5 jako dysk dodatkowy, zapewniając użytkownikom więcej miejsca i płynniejsze ładowanie gier.























Źródło: Info Prasowe / ADATA