ADATA - dysk zewnętrzny obsługujący USB4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wzrost zapotrzebowania na przesyłanie plików o najwyższej jakości staje się faktem, a nowe trendy w dziedzinie sztucznej inteligencji tylko to potwierdzają. Firma ADATA, znana jako światowy lider w dziedzinie pamięci, wprowadza swój najnowszy produkt - zewnętrzny dysk SSD SE920 działający w oparciu o złącze USB4. To urządzenie, które nie tylko obsługuje Thunderbolt 3 i 4, ale także jest w pełni wstecznie kompatybilne z USB 3.2 i USB 2.0, oferując wyjątkową wydajność, sięgającą aż 3800 MB/s na sekundę. USB4 oferuje imponujące prędkości transmisji sięgające aż 40 Gb/s. Warto pamiętać, że takie osiągi idą w parze z podwyższoną temperaturą, co bywa problemem dla użytkowników. Na szczęście, zewnętrzny dysk ADATA SE920 jest na to przygotowany. Dzięki innowacyjnemu, opatentowanemu systemowi aktywnego chłodzenia i wbudowanemu mikrowentylatorowi, użytkownicy mogą skutecznie kontrolować temperatury urządzenia.







Wystarczy nacisnąć na wysuwaną część konstrukcji, aby uruchomić wentylator i rozszerzyć obudowę, tworząc więcej miejsca dla cyrkulacji powietrza i błyskawicznego usuwania ciepła. W porównaniu z konkurencyjnymi produktami bez wentylatorów, ta opatentowana konstrukcja pozwala na znaczące obniżenie temperatury nawet o 10%, jednocześnie zachowując stabilność transmisji danych. Po zakończeniu pracy, obudowę można z powrotem schować, a SE920 staje się lekki i łatwy do przenoszenia.



Szybki transfer w zgrabnej obudowie

SE920 jest wyposażony w nowoczesny interfejs USB4, oferujący prędkość odczytu i zapisu wynoszącą imponujące 3800/3700 MB/s. To oznacza, że z łatwością można przesłać plik wideo o rozdzielczości 4K i rozmiarze 10 GB w zaledwie 3 sekundy. Co więcej, SE920 doskonale współpracuje z różnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Android, MacOS i Windows, co pozwala na przesyłanie wysokiej jakości wideo w dowolnym miejscu i o każdej porze.



Najciekawsze jest to, że SE920 doskonale łączy się także z konsolami do gier, co stanowi prawdziwą gratkę dla graczy. Dzięki niemu gry wczytują się znacznie szybciej niż na tradycyjnych dyskach twardych, co gwarantuje płynne i niezakłócone doświadczenia podczas rozgrywki. Warto dodać, że doskonała wydajność transmisji, praktyczność i konstrukcja rozpraszająca ciepło dysku SE920 zostały wysoko ocenione, zdobywając międzynarodowe nagrody, takie jak 2022 Red Dot Design Award, 2023 CES Innovation Awards i 2023 Taiwan Excellence Award.



Poznaj dyskSD620 - odporny na wstrząsy dysk zgodny z normą MIL-STD

Oprócz flagowego zewnętrznego dysku SSD SE920, ADATA wprowadza na rynek także modele SD620 i SC610, które zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o różnych grupach użytkowników. Model SD620 prezentuje się wyjątkowo imponująco, z eleganckim i sportowym wyglądem, dostępnym w trzech kolorach: czarnym, niebieskim i czerwonym. Co istotne, cechuje go odporność na upadki i wstrząsy zgodne ze standardem MIL-STD, która wynosi 1,22 metra, oraz imponująca prędkość transferu sięgająca 520 MB/s. To gwarantuje doskonałą wydajność i stabilność. Ponadto jest on kompatybilny z wieloma urządzeniami, co zapewnia płynny przepływ danych.



Natomiast model SC610 to propozycja dla tych, którzy cenią sobie lekkość i przenośność. Przypomina on tradycyjny pendrive pod względem wyglądu, ale oferuje wydajność typową dla zewnętrznego dysku SSD. Wykorzystuje wygodne złącze bez konieczności używania kabli, dzięki czemu możesz zapomnieć o kablowym bałaganie podczas wyjścia z SC610 w teren. Prędkość transferu wynosi aż 550/500 MB/s, co oznacza pięciokrotnie wyższą wydajność niż w przypadku zwykłych pendrive’ów.

































Źródło: Info Prasowe - ADATA