ADATA - nowe moduły pamięci RAM DDR4 U-DIMM i SO-DIMM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka ADATA wprowadza do swojej oferty nowe pamięci RAM do komputerów stacjonarnych oraz laptopów. Nowości charakteryzują się pojemnością do 32 GB oraz taktowaniem 3200 MHz. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii w zakresie produkcji pamięci oraz lutowania elementów elektronicznych, nowe, pojedyncze moduły ADATA DDR4-3200 MHz U-DIMM oraz SO-DIMM o pojemnościach 32 GB, oferują doskonałą wydajność zarówno w użytku domowym, jak i w trakcie pracy np. w robotach przemysłowych. Ponadto, moduły ADATA są objęte dożywotnią gwarancją producenta oraz spełniają rygorystyczne normy JEDEC i RoHS, które gwarantują wysoką kompatybilność sprzętową oraz przyjazność dla środowiska.







Pamięci ADATA DDR4-3200 MHz U-DIMM oraz DDR4-3200 SO-DIMM trafią do sprzedaży w pojemnościach: 8 GB, 16 GB i 32 GB.



Ceny modułów SO-DIMM będą wynosić następująco: 159 PLN za 8 GB, 299 PLN za 16 GB oraz 599 PLN za 32 GB.





















Źródło: Info Prasowe / ADATA