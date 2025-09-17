ADATA SD820 i SC735 – dyski idealne do pracy i podróży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nagrywasz filmy w 4K, grasz w gry które zajmują setki GB albo pracujesz z laptopem w podróży? Wtedy liczy się jedno: szybka i niezawodna pamięć w zasięgu ręki. ADATA właśnie wprowadziła na rynek dwa nowe dyski SSD – SD820 i SC735 – które są tak twarde, że nie straszny im ani deszcz, ani upadek, ani codzienne życie w ruchu. To przenośna moc w kieszonkowym wydaniu. SD820 to dysk dla osób, które często pracują w terenie. Waży zaledwie 26.5 g, a jednocześnie spełnia wojskowe normy MIL-STD-810G – wytrzymuje upadki z wysokości 1.22 m. Dzięki klasie IP68 jest odporny na kurz i wodę – może działać nawet po godzinie zanurzenia w wodzie na głębokości 1 m.







Z interfejsem USB 3.2 Gen2 x2 osiąga prędkości odczytu i zapisu do 2000 MB/s, co oznacza, że jest nawet 20 razy szybszy od tradycyjnych dysków HDD. Dysk dostępny jest w wariantach 1 TB, 2 TB i 4 TB, co czyni go praktycznym rozwiązaniem dla fotografów, filmowców i osób pracujących na dużych plikach.





SC735, to propozycja dla tych, którzy chcą mieć dysk zawsze pod ręką. Waży tylko 13.6 g i zmieści się w kieszeni. Posiada wysuwane złącze USB-C, które pozwala korzystać z niego bez dodatkowych kabli. Dysk przeszedł wojskowe testy odporności na upadki z 1.22 m i osiąga prędkości odczytu/zapisu do 1050/1000 MB/s. Dysk współpracuje z iPhone (od modelu 15), Android, macOS, Windows i konsolami. Do wyboru mamy dwie pojemności - 1 TB i 2 TB.

















źródło: Info Prasowe - ADATA