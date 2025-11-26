ADATA SE 880 - kompaktowy dysk dla graczy i mobilnych fotografów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Każdy, kto fotografuje i filmuje smartfonem lub gra na konsoli, prędzej czy później staje przed dylematem: gdzie przechowywać zdjęcia, nagrania i ulubione gry? Odpowiedzią może być kompaktowy dysk ADATA SE 880. Warto się nim zainteresować zwłaszcza podczas trwającego właśnie BlackWeek, bo ceny w wielu sklepach mogą zaskoczyć. Zdjęcia w rozdzielczości 48 megapikseli, wideo 4K, a nawet 8K i gry zajmujące dziesiątki gigabajtów - ilość tworzonych przez nas danych rośnie zdecydowanie szybciej od możliwości smartfonów i konsol. Gdzie magazynować nasze cyfrowe zasoby, aby były dostępne szybko i znajdowały się zawsze pod ręką? Tu na scenę wkracza kompaktowy dysk SSD ADATA SE 880.







Wygląda niepozornie, ale potrafi zaskoczyć prędkościami odczytu i zapisu danych sięgającymi nawet 2000 MB/s. To wartości, które jeszcze niedawno zarezerwowane były wyłącznie dla dysków wbudowanych w komputery stacjonarne. Dysk korzysta ze standardu USB 3.2 Gen 2x2 i jest dostępny w wersjach od 500 GB do 4 TB. Zamknięto go w minimalistycznej obudowie o wymiarach 64.8 x 35 x 12.2 mm i masie zaledwie 31 gramów. Jest więc lżejszy niż większośc kluczy do domu i mniejszy od pudełka, w którym kryją się AirPodsy. Zapewnia też uniwersalną kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi (Windows, macOSX i Android) oraz możliwość współpracy z konsolami PlayStation i Xbox.



Urządzenie można mieć zawsze przy sobie i przechowywać na nim zdjęcia oraz filmy zrobione smartfonem, służbowe projekty lub gry. ADATA SE 880 to także dowód na to, że szybkie i pojemne dyski wcale nie muszą zajmować dużo miejsca ani drenować portfela - cena 359 PLN.

















źródło: Info Prasowe - ADATA