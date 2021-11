ADATA drugim co do wielkości producentem DRAM i SSD na świecie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ADATA ogłasza, że w październikowym raporcie TrendForce została uznana drugim co do wielkości producentem DRAM i SSD na świecie. Wynik ten jest potwierdzeniem ciągłego zaangażowania firmy w rozwój wspomnianych rynków w zakresie badań,rozwoju, produkcji, a także głębokiemu zrozumieniu potrzeb i trendów. Jak informuje producent, zysk netto w pierwszej połowie 2021 osiągnął nowy rekord, a nawet przewyższył roczne zyski z każdego poprzedniego roku od momentu powstania firmy. ADATA wdrożyła wielopłaszczyznową strategię, która obejmuje gry, produkty klasy przemysłowej, silniki elektryczne i AI, której wyniki sa doskonałe. Dzięki transformacji i dywersyfikacji, firma stała się silniejsza i bardziej konkurencyjna.







ADATA wyznaje zasadę "troski o ludzi i oddania społeczeństwu". Otrzymała certyfikat Great Place to Work i została uznana za jedną z "Najlepszych firm do pracy w Azji". Co więcej, została również uhonorowana nagrodą Asia Responsible Enterprise Award.

















Źródło: Info Prasowe / ADATA