ADATA i MSI - moduł pamięci High Capacity DDR5 4-RANK CUDIMM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firmy ADATA i MSI wprowadzają na rynek pierwszy moduł pamięci High Capacity DDR5 4-RANK CUDIMM. Pamięć oferuje pojemność 128 GB i jest kompatybilna z platformą Intel Z890. Wspólne dzieło ADATA i MSI zaprojektowane zostało z myślą o złożonych aplikacjach oraz zadaniach polegających na intensywnym przetwarzaniu danych i wymagających szybkich transferów. Pamięć wykorzystuje pierwszą w branży architekturę 4-RANK, która pozwala uzyskać dwukrotnie większą pojemność niż w standardowych modułach 2-RANK. Pamięć ADATA 4-RANK DDR5 5600 CUDIMM została pomyślnie przetestowana na opracowywanych przez MSI płytach głównych Z890.







Moduł przeszedł weryfikację przy prędkości 5600 MT/s i obsługuje do 256 GB na platformach 2-DIMM, dzięki czemu potrafi zapewnić wysoką wydajność i ogromną pojemność w gamingu i licznych zastosowaniach profesjonalnych. Może być wykorzystywana m.in.przy tworzeniu modeli AI, zaawansowanej edycji wideo i grafiki oraz analizie dużych zbiorów danych.













źródło: Info Prasowe - ADATA