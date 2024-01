ADATA i XPG - Nowości na CES 2024

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

“Innovate for the Future”. Pod takim hasłem marki ADATA i XPG wezmą udział w tegorocznej edycji targów Consumer Electronics Show (CES). Tajwański producent pamięci i sprzętu gamingowego zademonstruje w Las Vegas swoje przywiązanie do idei zrównoważonego rozwoju i zaprezentuje m.in. energooszczędne systemy chłodzenia dysków SSD oraz ekologiczne pamięci wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Na stoisku obu marek będzie też można zobaczyć najnowsze laptopy dla graczy, zasilacze, obudowy i peryferia. Ekspozycja ADATA i XPG obejmować będzie trzy główne obszary tematyczne. Dział Sustainability and Cooling Expert Exhibition poświęcony zostanie rozwiązaniom z zakresu chłodzenia dysków oraz urządzeniom wyprodukowanym z materiałów pochodzących z recyklingu. Obszar Smart Living skupi się na technologiach związanych ze sztuczną inteligencją i przetwarzaniem danych, z kolei XPG Xtreme Gaming Exhibition Area na sprzęcie przeznaczonym dla graczy.







Chłodzenie w służbie zrównoważonego rozwoju

W Las Vegas zobaczyć będzie można 5. generację dysków SSD NeoStorm. Modele należące do tej linii wyróżniają się wydajnymi systemami odprowadzania ciepła, wykorzystującymi kanały chłodzenia powietrzem, chłodzenie cieczą oraz wentylatory. Rozwiązanie to pozwala obniżyć temperaturę pracy dysku o 10 proc. w porównaniu z urządzeniami pozbawionymi radiatorów. Dyski SSD LEGEND 970 bazują na kanałach termicznych o żebrowanej konstrukcji i wbudowanych wentylatorach, natomiast zewnętrzne modele dysków SSD SE920 wykorzystują opatentowaną przez ADATA technologię rozpraszania ciepła, wysuwaną obudowę oraz wbudowany mikrowentylator.



Przy okazji CES tajwańska firma zapowiedziała też wprowadzenie do swojej oferty w 2024 r. ekologicznych dysków flash - ECO Flip i ECO Refresh. Obudowy nowych modeli wykorzystywać będą materiały pochodzące z recyklingu, a ich wytwarzanie generować ma o 85 proc. mniej dwutlenku węgla niż w przypadku tradycyjnych procesów produkcyjnych. Również opakowania nowych dysków spełniać mają standardy ekologiczne FSC i (Forest Stewardship Council).





Technologie Smart, sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych

Goście działu Smart Living zapoznają się m.in z możliwościami kart pamięci SD 7.0 Express, SD 7.1 microSD Express i SD 8.0 Express, odczytującymi i zapisującymi dane z prędkościami odpowiednio 1600/1300 MB/s. ADATA pokaże również rozwiązania wspierające technologię sztucznej inteligencji oraz procesy przetwarzania danych. Przykładami takich produktów są m.in. moduły pamięci CXL, które zwiększają pojemność pamięci serwerów do 16 TB oraz przemysłowe moduły R-DIMM o prędkości taktowania do 6400 MB/s.



Ponadto tajwańska firma pochwali się wydajnymi dyskami SSD PCIe klasy korporacyjnej w obudowach EDSFF E3.S/E1.S. Urządzenia tego typu wyposażone zostały w kontrolery Montitan SM8366, mechanizm szyfrowania TCG OPAL oraz technologię ochrony przed wyłączeniem zasilania.



Należąca do ADATA marka ATrack Technology przywiezie z kolei do Las Vegas rozwiązania łączące pozycjonowanie GPS i technologie AI. Jednym z nich jest np. inteligentna kamera samochodowa ATrack AW500, która potrafi ostrzegać o niebezpiecznych zachowaniach innych uczestników ruchu oraz wykorzystuje systemy ADAS i DMS wspierające kierowców w prowadzeniu pojazdu.



Z myślą o klientach z branży logistycznej oraz transportowej powstały energooszczędne urządzenia, integrujące pozycjonowanie satelitarne i łączność bezprzewodową LTE. Przykładem są przemysłowe trackery: kompaktowy model AS300, wodoodporny AS500 oraz zasilany energią słoneczną AS700.





XPG dla graczy

Na targach nie zabraknie również sprzętu gamingowego od brandu XPG. Tajwańczycy pokażą w Las Vegas m.in. stacje robocze DEFENDER WS XL oraz XPG DEFENDER WS XXL. Na szczególną uwagę zasługuje szczególnie ta druga, którą wyposażono m.in. w chłodzenie wodne EKWB i dodatkowe komory chłodzenia oraz dwa cyfrowe zasilacze XPG FUSION o mocy 1600W każdy. Listę stacji uzupełni też całkowicie szklany model XPG INVADER X PRO oraz wyposażony w port USB 4.0 XPG BATTLECRUISER II.



Na odwiedzających stoisko czekać też będzie pierwszy w historii XPG zasilacz SFX, kompaktowy system chłodzenia XPG HYBRID COOLER, designerski XPG LEVANTE PRO z 3,5-calowym ekranem LCD, a także stylowy moduł pamięci XPG DRAM NeonMax, którego 60 proc. powierzchni może emitować światło RGB.



Na targach zaprezentowane zostaną wreszcie laptopy gamingowe z procesorami Intel 14. generacji i kartami graficznymi NVIDIA Ada Lovelace - modele Xenia 16X i odświeżony Xenia 15G. Uwagę gości powinien przykuć zwłaszcza ten drugi, który ma być pierwszym na świecie notebookiem z dyskiem SSD o pojemności 24 TB i 96 GB pamięci DRAM.





Targi online dla nieobecnych

CES odbywać się będzie w Las Vegas w dniach 9-12 stycznia 2024 r. Dla wszystkich, którzy nie będą mogli wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, tajwański producent przygotował ekspozycję targową w wersji online. Odwiedzając stronę internetową do 25 stycznia będzie można poznać pełną gamę produktową ADATA i XPG, a także zdobyć szansę na wygranie jednej z pięciu kart podarunkowych Amazon o wartości 50 dolarów.





























Źródło: Info Prasowe - ADATA