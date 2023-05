ADATA prezentuje nowe systemy chłodzenia dysków SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas tegorocznych targów Computex 2023, ADATA zaprezentuje szereg nowych produktów oraz rozwiązań w zakresie chłodzenia dysków SSD. Wśród nich znajdują się m.in. dyski Project NeonStorm Gen5 i LEGEND 970 oraz wielokrotnie nagradzany dysk SE920 z interfejsem USB 4. Dysk Project NeonStorm zapewnia fenomenalną prędkość transferu danych do 14 000/12 000 MB na sekundę. Wymaga to zastosowania podwójnego systemu chłodzenia, zarówno cieczą, jak i powietrzem. Gdy ciepło unosi się z dysku SSD, najpierw przechodzi przez metalowy rozpraszacz ciepła, aby zwiększyć powierzchnię styku. Po odprowadzeniu do zbiornika cieczy, energia cieplna jest pochłaniana przez chłodziwo o wysokiej wydajności, a następnie przenoszona do radiatora ze stopu aluminium.







Gdy wentylatory na obu końcach Project NeonStorm są aktywowane, ciepło jest usuwane poprzez konwekcję gorącego i zimnego powietrza. W porównaniu ze standardowymi radiatorami opatentowany przez ADATA system "podwójnego chłodzenia" może obniżyć temperaturę SSD o dodatkowe 20%.



LEGEND 970 SSD - krystalizowana powierzchnia dla lepszego chłodzenia

Dysk ADATA LEGEND 970 zapewnia wydajność odczytu/zapisu do 10 000/10 000 MB na sekundę. Został zaprojektowany z dwuwarstwowymi wytłaczanymi aluminiowymi żebrami, aby stworzyć gęsty kanał powietrzny do odprowadzania gorącego i zimnego powietrza. Wbudowany mikrowentylator zasysa chłodne powietrze i wyrzuca ciepłe z boków radiatora. Jednocześnie żeberka ze stopu aluminium LEGEND 970 są pokryte krystalizowaną powierzchnią, maksymalizując wydajność rozpraszania ciepła przez system chłodzenia powietrzem. Ta unikalna konstrukcja "opatentowanego aktywnego rozpraszania ciepła" znacznie zmniejsza temperaturę - o 10% w porównaniu z radiatorami bez wentylatora.



Zewnętrzny dysk SSD SE920 - chłodzenie z możliwością rozbudowy

Dysk SE920 wykorzystuje najnowszej generacji interfejs transmisji USB4 z odczytem/zapisem 3,800/3,200MB na sekundę, a jego system rozpraszania ciepła wyposażony jest we wbudowany mikrowentylator. Wystarczy nacisnąć na obudowę, aby ją wysunąć i szybko odprowadzić ciepło. Gdy obudowa jest schowana, zmniejsza się jej wielkość, co ułatwia przechowywanie i transport dysku. Ten pomysłowy projekt "opatentowanego aktywnego chłodzenia" znacznie obniża temperaturę - aż o 10% w porównaniu z produktami bez wentylatora o tej samej specyfikacji. Dysk SE920 w ciągu ostatnich 2 lat zdobył nagrody Red Dot Design Award, Japan GOOD Design Award i Taiwan Excellence Award.











Źródło: Info Prasowe / ADATA