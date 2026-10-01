AGON PRO AGP257FT - 1050 Hz odświeżania i tranzystory IGZO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AGON by AOC – prezentuje model AGP257FT. Jest to wyświetlacz z najwyższym odświeżaniem w ofercie firmy. Jego panel Fast IPS oparty na technologii IGZO o przekątnej 24,5-cala i rozdzielczości Full HD pracuje z odświeżaniem 1050 Hz (w trybie OC). Sercem AOC AGON PRO AGP257FT jest panel Fast IPS oparty o tranzystory tlenków metali (indowo-galowo-cynkowe), zamiast powszechnie stosowanego krzemu amorficznego. Potoczną nazwą tej technologii jest IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide). Zaletą tego rozwiązania jest kilkadziesiąt razy szybszy ruch elektronów niż w krzemie amorficznym. Przekłada się on na szybsze sterowanie pikselami, co przekłada się na płynniejszy ruch oraz mniejsze opóźnienia wyświetlanego obrazu. Dodatkowym plusem technologii IGZO jest niższy pobór energii elektrycznej, szczególnie przy wyświetlaniu statycznych obrazów.







Monitor pracuje z rozdzielczością 1920 x 1080 px przy natywnym odświeżaniu 1000 Hz z możliwością podniesienia do 1050 Hz w trybie OC. Jego jasność 450 nitów pozwoli na komfortowe rozgrywki w nasłonecznionym pomieszczeniu albo dobrze oświetlonej hali widowiskowej. AGP257FT wspiera technologię synchronizacji NVIDIA G-SYNC Compatible, korzysta z 20-strefowego podświetlenia panelu i został opatrzony certyfikatem VESA DisplayHDR 400. Jego czas reakcji wynosi 0,3 ms GtG oraz 0.1 ms MPRT. Ponadto wyświetlacz obsługuje podświetlenie stroboskopowe MBR+.



Komfort dla oczu przy długich rozgrywkach

Trening i turnieje to wiele godzin spędzonych przed ekranem. Model AGP257FT dba o komfort oczu gracza na poziomie sprzętowym:

• Funkcja Low Blue Light oparta na rozwiązaniu sprzętowym ogranicza ilość światła niebieskiego w podświetleniu panelu, bez żółtego zafarbu charakterystycznego dla niektórych filtrów będących rozwiązaniem programowym.

• Polaryzator kołowy z certyfikatem TÜV Rheinland o zweryfikowanym współczynniku kołowości powyżej 50%. Zapewnia on światło zbliżone do naturalnego światła słonecznego, co zmniejsza zmęczenie oczu.

• Niemigoczące podświetlenie oparte na przetwornicy prądu stałego (DC) zamiast modulacji szerokości impulsu (PWM).

• Powierzchnia ekranu z powłoką przeciwodblaskową.



– Na najwyższym poziomie rywalizacji o wyniku meczu decydują milisekundy. Tworząc model AGON PRO AGP257FT, postawiliśmy sobie za cel wyeliminowanie wyświetlacza jako czynnika ograniczającego, łącząc natywną częstotliwość odświeżania 1000 Hz / 1050 Hz (w trybie OC) z czasem reakcji wynoszącym zaledwie 0.3 ms GtG, tak aby każdy ruch i reakcja pojawiały się na ekranie dokładnie w momencie, gdy mają miejsce – mówi César Acosta, Senior Gaming Product Manager AGON by AOC.



Nowy monitor AOC został wyposażony w dwa porty HDMI 2.1, pojedyncze gniazdo DisplayPort 2.1, wyjście mini-jack do podłączenia słuchawek oraz koncentrator USB z trzema złączami. Podstawa AGP257FT umożliwia pełną regulację ustawienia panelu – obrót, pochylenie, tryb portretowy (pivot) a także zmianę wysokości w zakresie 150 mm. Przenoszenie sprzętu i jego szybkie ustawienie w preferowanej przez użytkownika pozycji ułatwiają uchwyt oraz podziałki naniesione na podstawę. Ekran można również zamontować na opcjonalnym uchwycie VESA 100 x 100. Dodatkowymi udogodnieniami są wysuwany uchwyt na zestaw słuchawkowy oraz uchwyt na przewód myszki.



Cena i dostępność

AOC AGON PRO AGP257FT wejdzie do sprzedaży w I kwartale 2027. Sugerowana cena detaliczna zostanie ogłoszona bliżej daty premiery.































źródło: Info Prasowe - AOC