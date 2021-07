AGON by AOC - AGON PRO z odświeżaniem 360 Hz i NVIDIA Reflex

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC − zyskuje nowy segment produktów pod nazwą AGON PRO. Modele z tej serii są przeznaczone dla najbardziej wymagających graczy, w tym zawodowców. Jej pierwszy przedstawiciel to AG254FG – monitor dedykowany rywalizacji w tytułach e-sportowych. AG254FG jest 24.5-calowym monitorem Full HD (1920 x 1080 px). Zastosowany w nim panel IPS odświeża obraz 360 razy na sekundę, a jego czas reakcji GtG wynosi 1 ms. Dodatkowo dla zwiększenia ostrości ruchomych elementów na ekranie istnieje możliwość aktywacji NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB). Jest to funkcja aktywująca podświetlenie stroboskopowe, które pomiędzy każdą klatką obrazu wyświetla dodatkową klatkę czarnego koloru.







ULMB to jedna z czterech technologii tej marki zaimplementowanych w omawianym modelu. Drugą jest zmniejszająca efekt rozrywania obrazu NVIDIA G-Sync. Działa ona w zakresie od 1 do 360 Hz. Jest to pełna implementacja, oparta na układzie elektronicznym. Trzecia technologia to NVIDIA Reflex. AG254FG to pierwszy monitor AOC wspierający to rozwiązanie. Aktywacja Reflex minimalizuje opóźnienia po stronie procesora, systemu operacyjnego, renderowania obrazu i kolejkowania poleceń przez komputer. Technologię wspierają m.in. Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Overwatch, Rainbow Six Siege czy Valorant.



Ostatnią jest NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Po podłączeniu kompatybilnej myszy do portu USB w monitorze użytkownik może uzyskać szczegółowy raport odnośnie czasu, jaki mija od naciśnięcia przycisku myszy do wykonania akcji w grze. Jest to funkcja przydatna dla osób, które chcą wycisnąć absolutne maksimum ze swojej konfiguracji i zyskać każdą milisekundę przewagi w rozgrywkach. Dzięki Reflex Latency Analyzer nie trzeba, jak dotychczas, specjalnie kupować lub wypożyczać specjalistycznych kamer nagrywających obraz z szybkością 1000 klatek na sekundę.



AG254FG wyposażono w podświetlenie RGB Light FX. Pozwala ono wybrać jeden z 14 trybów świecenia oraz 10 000 kombinacji kolorystycznych. Z kolei na froncie monitora zainstalowano projektor wyświetlający logo AGON. Monitor za swój oryginalny wygląd został nagrodzony wyróżnieniem Red Dot.



Mając najnowszy monitor AOC, użytkownicy nie muszą dokupywać stojaków na słuchawki. W obudowie wyświetlacza zamontowano wysuwany wieszak, na który można odwiesić zestaw słuchawkowy po zakończeniu meczu. Oprócz tego wyświetlacz wyposażono w osłonę zapobiegającą powstawaniu refleksów świetlnych, które mogłyby przeszkadzać w rozgrywce.



Sugerowana cena detaliczna AOC AG254FG wynosi 3809 PLN. Będzie on dostępny w sprzedaży od września. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.



































Źródło: Info Prasowe / AOC