ALCOLIFE PRIME – precyzyjny alkomat z trzyletnią darmową kalibracją

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ALCOLIFE PRIME to osobisty, ustnikowy alkomat elektrochemiczny, który łączy profesjonalną dokładność pomiaru wynikającą z zastosowania sensora produkcji brytyjskiej z prostotą codziennego użytkowania. To pierwszy model na rynku z aż trzyletnią darmową kalibracją (adjustacją) – profesjonalnym strojeniem sensora, gwarantującym dokładność na poziomie urządzeń policyjnych. Przez trzy lata od zakupu urządzenia serwis jest bezpłatny: wystarczy na własną rękę dostarczyć alkomat do serwisu producenta, a po kilku dniach odebrać skalibrowany i gotowy do dalszej pracy.







Sercem modelu PRIME jest sensor elektrochemiczny Fuel Cell, znany ze sprzętu profesjonalnego, na przykład alkomatów policyjnych lub przemysłowych. Czujnik reaguje wyłącznie na alkohol etylowy, dzięki czemu pomiary pozostają stabilne i wiarygodne nawet przy częstym korzystaniu. Technologia ta została zamknięta w kompaktowej i eleganckiej obudowie, która podkreśla Premium charakter urządzenia.



Obsługa alkomatu jest maksymalnie uproszczona, a działanie uruchamia się jednym przyciskiem i nie trzeba czekać na nagrzanie sensora. Wynik pomiaru pojawia się po kilku sekundach na czytelnym cyfrowym wyświetlaczu. Da się go odczytać w każdych warunkach oświetleniowych, także w nocy. Zaś automatyczne oszczędzanie energii wydłuża czas pracy urządzenia na baterii.



ALCOLIFE PRIME zapamiętuje do 100 wyników wraz z numerem testu. Pozwala to kontrolować historię pomiarów bezpośrednio na urządzeniu. Po połączeniu z aplikacją mobilną dostępna jest pełna ewidencja pomiarów z datą i godziną. Jest to praktyczne rozwiązanie dla firm i flot, gdzie pomiar może mieć skutki dyscyplinarne dla pracownika lub kierowcy.

Nowoczesne wykończenie inspirowane fakturą włókna węglowego w połączeniu z metalowym panelem frontowym podkreśla jakość wykonania, a ergonomiczna, kompaktowa forma sprawia, że PRIME wygodnie mieści się w dłoni, kieszeni lub schowku samochodowym.



ALCOLIFE PRIME to propozycja dla użytkowników, którzy oczekują rzetelnych wyników, szybkiego działania i estetyki klasy Premium. W zestawie znajdziemy eleganckie etui ochronne, 5 sterylnych ustników, baterie oraz potwierdzenie adjustacji urządzenia.



Produkt jest już dostępny w sprzedaży w sklepie Media Expert w cenie SRP 499 PLN.





























źródło: Info Prasowe - ALCOLIFE