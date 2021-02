ALO Audio PILOT – Niesamowity kawałek kabelka z MQA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ALO Audio Pilot to najwyższej jakości przetwornik USB analogowo-cyfrowy wraz ze wzmacniaczem słuchawkowym opartym na sprawdzonych komponentach umożliwiający przetworzenie sygnału oraz jego wzmocnienie, a to wszystko w bardzo mikroskopijnej obudowie – mającej formę adaptera do słuchawek. ALO Audio Pilot zapewnia natywne wsparcie dla najbardziej gęstych formatów plików muzycznych – może przetworzyć sygnał w jakości nawet do DSD 5.6MHz. Jednocześnie zapewnia wsparcie dla plików MQA – Mastering Quality Audio.







Wyposażony w złącze USB-C Pilot będzie w stanie współpracować z każdym nowo zaprojektowanym smartphone’em, a dzięki dołączonemu adapterowi LTG-Lightning, współpraca z urządzeniami opartymi na iOS nie stanowi dla niego żadnego problemu.



ALO Audio Pilot wyposażony został w przetwornik DAC – ESS Sabre 9281C PRO co już powinno wzbudzać wiele emocji w tak małym urządzeniu. I tak też właśnie jest. Pilot dysponuje ogromną dynamiką wynoszącą aż 120dB oraz zniekształceniami wynoszącymi sześć dziesięciotysięcznych procenta, co czyni go najbardziej kompaktowym urządzeniem w klasie wzmacniaczy słuchawkowych i jednocześnie absolutnie bezkonkurencyjnym urządzeniem na rynku w tej klasie. Producent zadbał również o doskonały przepływ informacji, implementując w urządzeniu diodę, która zmieniając kolor powiadamia użytkownika o aktualnym próbkowaniu sygnału.



Cenę produktu w Polsce ustalono na 599 PLN i już teraz można przesłuchać i nabyć go w sieci sklepów MP3Store.























Źródło: Info Prasowe / MIP