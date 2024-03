AMD - 150 producentów będzie pracować nad aplikacjami dla Ryzen AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

celem AMD jest stworzenie kompletnego i otwartego ekosystemu AI, który będzie obejmował zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, dzięki czemu programiści będą mogli łatwiej stworzyć tysiące modeli działających w oparciu o sztuczną inteligencję. Firma AMD przewiduje, że do końca 2024 roku ponad 150 firm programistycznych będzie rozwijać aplikacje dla Ryzen AI (NPU) wbudowanego w procesory AMD do PC. Menedżer zadań w Windows również ma niebawem otrzymać monitoring obciążenia NPU w procesorach AMD Ryzen. W trakcie odbywającej się konferencji Advancing AI PC Innovation w Pekinie i przed ponad 700 partnerami firma AMD przedstawiła swój ekosystem AI dla PC. Głos zabrała m.in. dyrektor generalna AMD dr Lisa Su, wiceprezesi Lenovo i ASUS, a w szczególności przedstawiciele producentów oprogramowania AI, którzy prezentowali swoje aplikacje działające w oparciu o technologię AMD. Wśród nich były firmy tworzące LLM z Chin, jak Qwen, Zhipu AI, Infinigence, RWKV, ModelBest i wielu innych.







Procesory AMD Ryzen z wbudowanym Ryzen AI to obecnie wiodące rozwiązania obsługujące algorytmy AI zgodne z architekturą x86, a firma AMD była pierwszą, która je wprowadziła na rynek. Nawet zeszłoroczne 15-watowe modele procesorów Ryzen z serii 7040 mogą być wydajniejsze w zadaniach AI niż najnowsza generacja 28-watowych procesorów konkurencji (Core Ultra 7 155H):

- System z AMD Ryzen 7 7840U uzyskiwał o 17% więcej tokenów na sekundę w środowisku Mistral Instruct i o 14% więcej w LLAMA v2;

- System z AMD Ryzen 7 7840U uzyskiwał też o 41% szybciej pierwszy z tokenów w środowisku Mistral Instruct i aż o 79% szybciej w LLAMA v2.





LLAMA, to autoregresyjny LLM opracowany przez Meta. Z kolei Mistral, to obecnie jeden z najpotężniejszych LLM. Oba stanowią jedne z najważniejszych modeli językowych w branży.

























źródło: Info Prasowe - AMD