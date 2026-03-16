AMD - Agent Computers i rosnąca rola CPU w AI

AMD prezentuje koncepcję urządzeń zaprojektowanych do ciągłego działania agentów AI - Agent Computers. To systemy przewidziane do funkcjonowania jako autonomiczne jednostki wykonujące zadania w tle, analizujące informacje, planujące działania i korzystające z aplikacji bez bezpośredniej ingerencji użytkownika. W odróżnieniu od klasycznych komputerów osobistych nowa kategoria ma umożliwiać zawsze aktywną pracę agentów, umożliwiając równoległe wykonywanie wielu zadań przy zachowaniu w pełni lokalnego przetwarzania i prywatności danych. Idealnym rozwiązaniem dla takich komputerów są procesory z serii AMD Ryzen AI Max+, ponieważ oferują odpowiednią wydajność do lokalnej obsługi złożonych modeli oraz architekturę zdolną do równoległego funkcjonowania wielu agentów.







W ramach potwierdzenia możliwości sprzętu firma AMD opublikowała też Blog, na którym zaprezentowano konfigurację i testy OpenClaw na procesorze AMD Ryzen AI Max+ oraz karcie graficznej AMD Radeon AI Pro.



AMD podkreśla też rosnącą rolę procesorów CPU w rozbudowanych środowiskach Agentic AI. W miarę jak inferencja staje się złożonym, wieloetapowym procesem, procesory przejmują kluczowe zadania: koordynację przepływu danych, harmonogram pracy akceleratorów, kontrolę I/O i zarządzanie pamięcią. CPU stają się więc centralnym elementem infrastruktury, który utrzymuje wysoką wydajność akceleratorów GPU oraz systemów AI działających w czasie rzeczywistym. Piątej generacji procesory AMD EPYC zapewniają np. nawet 2.1-krotnie wyższą wydajność na rdzeń oraz do 2.26-krotnie lepszą efektywność energetyczną w teście SPECpower w porównaniu z platformami bazującymi na Nvidia Grace Superchip. Połączenie procesorów EPYC z akceleratorami Instinct, kontrolerami Pensando oraz oprogramowaniem ROCm tworzy więc otwartą, zbalansowaną infrastrukturę przygotowaną do obsługi stale aktywnych systemów Agentic AI na dużą skalę.









źródło: Info Prasowe - AMD