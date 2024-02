AMD - Computex 2024 z otwierającym wystąpieniem dr Lisy Su

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) opublikowała informację prasową, która zapowiada otwarcie targów Computex 2024 wystąpieniem przewodniczącej zarządu i dyrektor generalnej AMD, dr Lisy Su. Wystąpienie to będzie mieć miejsce rano 3 czerwca 2024, a jego głównym wątkiem będzie przedstawienie następnej generacji produktów AMD, które zapewnią nowe możliwości i doznania za sprawą AI - od sprzętu dla chmur obliczeniowych po rozwiązania brzegowe, PC i inteligentne urządzenia. Planowana jest transmisja na żywo (przypominamy o 7-godzinnej różnicy czasu), ale więcej szczegółów zostanie podane bliżej terminu. Więcej informacji o Computex 2024 można znaleźć w informacji prasowej i na stronie Computex.







Z kolei na MWC 2024, które tuż za rogiem, firma AMD zaprezentuje szereg technologii wprowadzających telekomunikację w nową erę. Wśród nowości będą m.in. urządzenie do obsługi 5G Advanced i 6G z pomocą AI. Dzięki technologii AMD jedno urządzenie może realizować przetwarzanie wymagających transmisji bezprzewodowych w zaawansowanych standardach w połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji, a przy tym spełniać wymagania przepustowości i minimalnych opóźnień.



AMD wraz z SRS, VIAVI Solutions, SuperMicro i iCana przedstawi także system O-RAN, który wykorzystuje układy AMD zarówno do obsługi komunikacji radiowej jak i vRAN. Firma Parallel Wireless z kolei przygotowała oprogramowanie GreenRAN 5G do pracy z procesorem AMD EPYC serii 8004, co ma na celu ułatwić i przyspieszyć proces wdrażania takich systemów. To rozwiązanie może zapewnić nawet 20-50% wyższą wydajność niż dotychczas dostępne.



Firma AMD przedstawi na MWC również zastosowanie AI w publicznych i prywatnych sieciach 5G. Wykrywanie i klasyfikowanie obiektów oraz ruchu realizowane wielokanałowo w czasie rzeczywistym może zostać wykorzystane w wielu rozwiązaniach konsumenckich, sprzedażowych czy tzw. smart city.











Źródło: Info Prasowe - AMD