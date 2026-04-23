AMD - Ile czasu AI PC pomaga zaoszczędzić w codziennej pracy?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Dla wielu osób korzystanie z AI w pracy to już dziś codzienność, ale o ile faktycznie szybciej można pracować na AI PC? Dwa niezależne ośrodki opublikowały raporty, które potwierdziły, że odpowiednio skonfigurowane AI PC mogą znacznie zwiększyć produktywność zarówno w tradycyjnych zastosowaniach biurowych, jak i w bardziej zaawansowanych aplikacjach „power userów”. Pierwsze badanie wykazało, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w komputerach wyposażonych w procesory AMD Ryzen AI PRO skróciło czas realizacji sześciu typowych zadań biurowych średnio o 67.1%.







W niektórych obszarach, takich jak zmiana tonu e‑maila czy tworzenie formalnej wiadomości, zadania były realizowane nawet o 93% szybciej. Szczególnie imponujące oszczędności odnotowano przy następujących czynnościach:

- komponowanie formalnych e-maili – nawet 1 minuta zamiast 15 (‑93.8%),

- tworzenie wykresów Gantta w Excelu – nawet o 73% szybciej,

- automatyczne podsumowania e‑maili, dokumentów Jira i notatek ze spotkań – oszczędności od 40 sekund do ponad 14 minut przy jednym zadaniu.



W praktyce oznacza to, że pracownik może w ten sposób odzyskać ponad 16 godzin tygodniowo, czyli ponad 2 pełne dni robocze zachowując pełną kontrolę nad prywatnością wprowadzanych danych.



Z kolei drugie badanie wykazało, że choć poszczególne zadania są wykonywane z pomocą AI PC średnio o 30-70% szybciej, to prawdziwa przewaga wynika z kumulacji drobnych oszczędności w ciągu dnia. Przykładowy zestaw czynności wykonywany w trakcie dnia skrócono z 95 do 61 minut, co oznacza aż 36% zaoszczędzonego czasu. W skali roku daje to aż 7 dodatkowych tygodni, które można przeznaczyć na pracę twórczą, relacje z partnerami czy zadania o większej ważności. Wskazano przy tym również, że procesory AMD Ryzen AI mają odpowiednią moc do obsługi lokalnie działających modeli językowych za pośrednictwem np. LM Studio.



Oba raporty podkreślają, że procesory AMD Ryzen AI PRO przewyższają wymagania Microsoft Copilot+ dzięki NPU o mocy przekraczającej nawet 50 TOPS. To umożliwia płynne działanie lokalnych modeli AI bez dostępu do chmury oraz sprawne działanie takich funkcji jak:

- automatyczne podsumowanie e‑maili

- notatki ze spotkań Teams

- inteligentna edycja i aktualizacja prezentacji

- generowanie projektów i dokumentów

- zmiana stylu i tonu komunikacji

- i wiele innych.



Z raportów wynika również, że odkładanie inwestycji w oczekiwaniu na kolejne „idealne” rozwiązanie może pozwolić konkurencji zbudować przewagę rynkową w oparciu o technologie, które już dziś:

- zwiększają produktywność pracowników dzięki odciążeniu ich ze żmudnych zadań,

- ograniczają liczbę błędów i potrzebnych poprawek

- redukują koszty operacyjne m.in. poprzez skrócenie czasu poświęconego na zadania administracyjne.

















źródło: Info Prasowe - AMD