AMD - Instytut Badań nad Zmianami Klimatu inwestuje w superkomputer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od trzech dekad Instytut Badań nad Zmianami Klimatu w Poczdamie (PIK) wykorzystuje maszyny obliczeniowe, aby tworzyć zrównoważone rozwiązania, ścieżki postępowania i wytyczne dla światowych liderów zajmujących się ochroną środowiska. Naukowcy z tego instytutu pracują obecnie nad praktycznym wykorzystaniem zautomatyzowanego uczenia maszynowego do analizy niemal 85000 zestawów rekomendacji klimatycznych, a także trenowania AI w celu kategoryzowania i tworzenia interaktywnej mapy na bazie najnowszych odkryć. Obecnie zespół może tworzyć zaawansowane, w pełni sprzężone modele o średniej złożoności, które uwzględniają czynniki z oceanów, pokryw lodowych oraz atmosfery za sprawą maszyny wykorzystującej procesory AMD EPYC 9554. Z kolei energia termiczna odbierana przez system chłodzenia ciepłą wodą pozwala ogrzewać 250 miejsc pracy w budynku.







Polecamy uwadze szczegóły na ten temat opublikowane przez Lenovo, czyli dostawcę systemu. Podobnie na Uniwersytecie Northumbria wykorzystywany jest badawczy superkomputer z procesorami AMD EPYC z serii 9004 stworzony we współpracy z Lenovo, który zajmuje się sekwencjonowaniem genomu, fizyką kosmiczną oraz także zmianami klimatu. Gdyby mieli Państwo pytania lub byli zainteresowani rozmową o tego rodzaju maszynach, to prosimy kontakt - chętnie zorganizujemy wywiad na ten temat z jednym z przedstawicieli AMD.









źródło: Info Prasowe - AMD