AMD - Nowe procesory na podstawkę... AM4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Platforma AMD Socket AM4 jest już z nami od siedmiu lat i jak się wydaje, nadal ma się świetnie, a nawet dostaniemy na nią nowe procesory. Pierwszym z nich jest Ryzen 7 5700X3D stanowiący nieco tańszą alternatywę dla topowego 5800X3D. Układ ten wyposażony w 8-rdzeni i 16 wątków oraz w technologię 3D Vertical Cache, ma być wydajnościowo odpowiednikiem Core i9-12900K "Alder Lake". Jego podbicie Boost obniżono do 4.10 GHz (4.50 GHz w 5800X3D), ale nie podano czy ma to wpływ na wartość TDP tego układu. Kolejnymi dwoma nowościami są układy Ryzen 5 5600GT i Ryzen 5 5500GT, będące unowocześnionymi wersjami modeli 5600G i 5500 APU. Obydwa wyposażone są w 6-rdzeni/12-wątków i oparto je na mikroarchitekturze „Zen 3”, z 512 KB pamięci podręcznej L2 na rdzeń i 16 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3.







Zintegrowana w nich grafika, to Radeon Vega iGPU z siedmioma jednostkami CU (448 procesorów strumieniowych). Model 5600GT otrzymał podbicie taktowania (boost) do prędkości 4.60 GHz w porównaniu do 4.40 GHz starszego modelu 5600G, natomiast 5500GT charakteryzuje się tym samym maksymalnym przyspieszeniem procesora wynoszącym 4.40 GHz co model 5600G, ale z niższą bazową częstotliwością 3.60 GHz (w porównaniu z 3.90 GHz w modelu 5600G). Model 5500GT jest dostępny w atrakcyjnej cenie 138 €uro, natomiast 5600GT – 186 €uro.





















Źródło: TechPowerUP