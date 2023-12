AMD - Otwarty kod FSR 3.0, już dostępny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś otwarty kod AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3.0) został udostępniony na GPUOpen w ramach zestawu deweloperskiego AMD FidelityFX SDK. Można go pobrać lub skorzystać z rozszerzenia (pluginu) do Unreal Engine 5. Najnowsza wersja FSR 3.0 jest też zoptymalizowana do działania ze zmiennym odświeżaniem (VRR), takim jak to oferowane przez technologię AMD FreeSync. Na blogu AMD opublikowano też wpis z okazji zaimplementowania FSR 3.0 w grze Avatar: Frontiers of Pandora - znajdują się tam porady konfigurowania ustawień graficznych w tej grze.







Jutro z kolei FSR 3.0 zostanie udostępnione w grze Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Od czasu wprowadzenia obsługi FSR 3.0 w pierwszych dwóch grach we wrześniu firma AMD dodała kolejne gry do listy tytułów, które także będą korzystały z tej funkcji. Obok wcześniej zapowiedzianych pojawiły się tam takie tytuły, jak Farming Simulator 22, Starfield, Warhammer 40,000: Darktide oraz Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.















Źródło: Info Prasowe - AMD