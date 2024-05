AMD - najpotężniejszy superkomputer w Polsce w czołówce list TOP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś opublikowano nowe edycje list klasyfikujących najpotężniejsze i najbardziej efektywne superkomputery na świecie, z których wynika, że uruchomiony niedawno w Polsce system Helios znalazł się na 3 miejscu listy Green500 i na 55 listy Top500. To oznacza, że zainstalowana w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie maszyna jest m.in. dzięki 4 generacji procesorom AMD EPYC w czołówce światowej pod względem stosunku swojej mocy obliczeniowej do zużywanej energii. Ponadto na liście Top500 znalazło się już 156 systemów napędzanych przez technologie AMD, co jest 29-procentowymw wzrostem w ciągu roku. Frontier, który wykorzystuje zarówno procesory AMD EPYC, jak i akceleratory AMD Instinct, pozostaje na 1 miejscu od 5 edycji.







Podobnie skonfigurowany LUMI pozostaje numerem 1 w Europie i numerem 5 na świecie. Poza tym nowy, superpotężny El Capitan wykorzystujący następną generację procesorów i akceleratorów AMD, dzięki którym ma osiągnąć moc obliczeniową przekraczającą poziom 2 EksaFLOPS, jest też o krok bliżej wdrożenia - na liście znalazły się już pierwsze próbne wyniki testów tej maszyny.



W trakcie trwającej właśnie konferencji ISC High Performance 2024 firma AMD zaprezentowała też nowy akcelerator AMD Alveo V80 przeznaczony w szczególności właśnie do superkomputerów i klastrów "big data". Akcelerator ten zapewnia 2-krotnie większą przepustowość pamięci i aż 4-krotnie większą przepustowość sieciową w porównaniu do poprzedniej generacji.

















źródło: Info Prasowe - AMD