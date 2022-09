AMD - nowy system numeracji dla mobilnych Ryzenów na 2023 rok i kolejne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła dziś nowy system nazewnictwa dla gamy mobilnych procesorów na 2023 rok i kolejne. Wynika on m.in. z niesamowitego rozwoju mobilnego segmentu – dostawy notebooków z procesorami Ryzen wzrosły o 49% w ciągu raptem dwóch lat, dzięki czemu zainwestowano w nowe kategorie procesorów na 2023 roku, w tym „Mendocino” dla bogatych w funkcje laptopów w cenie około 500 USD, czy „Dragon Range” dla najwydajniejszych maszyn do grania. System ten jest podstawą do tego, jak AMD będzie nazywać i numerować swoje mobilne procesory w kolejnych latach: od przystępnych, przez ultra-smukłe, po potężne urządzenia do grania i tworzenia treści. Serdecznie polecamy uwadze dodatkowe informacje tutaj. Szerzej omówiono tam powody tej zmiany, sposób „dekodowania” tych symboli numerycznych czy przedstawiono rodziny mobilnych procesorów Ryzen na 2023 rok.







Nowe mobilne procesory będą numerowane wg poniższego schematu:















Źródło: Info Prasowe / AMD