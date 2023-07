AMD - pierwszy mobilny procesor z technologią AMD 3D V-Cache

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD zaprezentowała procesor AMD Ryzen 9 7945HX3D, czyli pierwszy mobilny model z technologią AMD 3D V-Cache i zarazem powiększenie rodziny przełomowych procesorów dla graczy. Pierwszym laptopem, który będzie go wykorzystywał, będzie potężny ASUS ROG Scar 17. AMD Ryzen 9 7945HX3D bazuje na architekturze "Zen 4" i oferuje taktowanie do 5.4 GHz przy niezwykłej efektywności (TDP 55W), dzięki czemu zapewnia najwyższą wydajność w najbardziej wymagających grach. To nowa era w dziedzinie procesorów mobilnych, a użytkownicy wykorzystujących je laptopów będą mogli cieszyć się niezrównaną wydajnością, niezwykłą responsywnością i wciągającą rozgrywką. ASUS ROG Scar 17 z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX3D będzie dostępny od 22 sierpnia 2023.























Źródło: Info Prasowe - AMD