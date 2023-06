AMD - procesory Ryzen PRO 7040 dla biznesowych urządzeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD przedstawiła nowe 4-nanometrowe procesory AMD Ryzen PRO 7040, które wprowadzają architekturę „Zen 4”, zintegrowane układy graficzne RDNA 3 oraz silnik Ryzen AI do wysokiej klasy laptopów biznesowych z Windows 11. Dzięki tym rozwiązaniom procesory te oferują niezrównaną efektywność w aplikacjach służących do pracy oferując nawet o 17% wyższą wydajność niż konkurencja x86. Z kolei w porównaniu do procesora Apple M2 Pro nowy procesor Ryzen 7 PRO 7840U oferuje o 18% wyższą wydajność i 15% dłuższy czas pracy na baterii podczas wideokonferencji. Nowe procesory Ryzen PRO serii 7040 łączą wydajność i czas pracy na baterii odpowiednie dla współczesnych wymagań pracowników, a przy tym oferują dedykowany silnik AI w wybranych modelach, aby pomóc sprostać wyzwaniom transformacji, jakie stawia sztuczna inteligencja







Ponadto firma AMD przedstawiła także procesory Ryzen PRO 7000 dla biznesowych komputerów stacjonarnych, które oferują zintegrowany układ graficzny i aż 12 wysoce efektywnych rdzeni, które mogą rozpędzić się do 5.4 GHz. Każdy procesor z serii Ryzen PRO 7000 oferuje zestaw technik podstawowych dla środowisk zarządzanych w IT. Zaprojektowane z myślą o współczesnych hybrydowych systemach pracy procesory te zapewniają wielowarstwową ochronę, w tym AMD Memory Guard, Secured-core PC, Microsoft Pluton, co upraszcza wdrożenia i zarządzanie oraz jakość obsługi przez IT.



















Źródło: Info Prasowe / AMD