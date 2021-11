AMD - rekordowe udziały w rynku i inwestycje w moce produkcyjne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zeszłotygodniowe wyniki finansowe AMD 3 kwartału 2021 okazały się przekraczać oczekiwania analityków, a dziś możemy przedstawić dalsze wskaźniki potwierdzające rosnące udziały rynkowe i spodziewane wzrosty w 4 kwartale. Przede wszystkim dynamika rozwoju AMD jest wypadkową realizacji planów produktowych i technologicznych. Wzrost przychodów w obszarze PC w szóstym kwartale z rzędu wynika z dwucyfrowego zwiększania dostaw procesorów Ryzen 5000 z kwartału na kwartał. Ponadto sprzęt do grania w dalszym ciągu pozostaje sektorem dużych wzrostów dla AMD – znacząco wzrasta sprzedaż kart graficznych AMD Radeon, a także zapotrzebowanie na konsole Sony i Microsoft napędzane przez układy „semi-custom”.







Zwiększona sprzedaż w obszarze komputerów klienckich wpływa także na zwiększanie udziału w rynku, co potwierdza najnowszy raport dot. rynku procesorów x86 w 3 kwartale 2021 przygotowany przez Mercury Research:

- Ogólny udział AMD w rynku x86 wzrósł o 2,1 punktu procentowego kwartał do kwartału, co przekłada się na 24,6% udziału. To drugi najwyższy wynik w historii AMD. Wyższy był tylko w 4 kwartale 2006 roku – 25,3%.

- Udział AMD w rynku procesorów x86 do laptopów (bez Internetu Rzeczy) wyniósł 22%, co jest rekordem w historii AMD i wzrostem o 1,8 punktu procentowego rok do roku.

- Przychód AMD z rozwiązań dla notebooków jest także rekordowy – 16,2% to o 1,3 punktu więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału i 3.9 punktu więcej w porównaniu do zeszłego roku.



I to nadal dopiero początek. Firma AMD przygotowuje produkty następnej generacji do wprowadzania w 2022 roku i znacznie inwestuje w zabezpieczenie dodatkowych mocy produkcyjnych, aby wesprzeć długoterminowy wzrost.



















Źródło: Info Prasowe / AMD