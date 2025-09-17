AMD - więcej procesorów dla biznesowych komputerów stacjonarnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła, że wprowadziła do oferty nowe modele procesorów dla biznesowych komputerów stacjonarnych powiększając portfolio modeli AMD Ryzen PRO 9000 i 7000. Procesory te oferują zestaw technologii AMD PRO, a także wiodącą wydajność, korporacyjny standard ochrony oraz możliwości łatwego zarządzania komputerami. Dzięki kompatybilności z platformą AM5 pozwalają też obniżyć koszty wymiany i ułatwić zarządzanie flotą maszyn. Nowe procesory wzmacniają pozycję AMD jako dostawcy wiodących rozwiązań dla biznesowych PC i powiększają dostępność zaawansowanych rozwiązań i zabezpieczeń wśród systemów przeznaczonych dla firm. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na Stronie AMD.















źródło: Info Prasowe - AMD