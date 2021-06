AMD EPYC - 56% wyższa wydajność od konkurencji na bazie ARM i x86

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś firmy AMD i Google Cloud ogłosiły wprowadzenie nowych instancji T2D, czyli nowej rodziny maszyn wirtualnych dla Google Compute Platform. Są to rozwiązania napędzane wyłącznie przez 3 generacji procesory AMD EPYC™, dzięki czemu oferują aż o 56% wyższą całkowitą wydajność i o 42% lepszy współczynnik ceny do wydajności w porównaniu do wirtualnych maszyn ogólnego przeznaczenia w ofercie jakiegokolwiek wiodącego dostawcy publicznej chmury obliczeniowej – czy to na bazie procesorów ARM czy konkurencyjnych x86. Instancje T2D to idealne rozwiązanie dla mocno obciążanych obliczeniami i aplikacjami biznesowymi serwerów stron www, skonteneryzowanych mikrousług, przetwarzania danych, rozbudowanych aplikacji Java i innych.







Na blogu Google mogą Państwo dowiedzieć się więcej o testach porównawczych i wrażeniach firm Twitter i Snap z pierwszych testów T2D w swoich zadaniach. Wspomniane tam są dwucyfrowe wzrosty w porównaniu do tego, co obecnie jest przez te firmy używane.





















Źródło: Info Prasowe / AMD